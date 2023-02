Vụ bắn chết 2 người ở Nam Định và Bắc Ninh: Kịp thời ngăn chặn đối tượng giết thêm 3 người

Cuộc vây bắt căng thẳng

Khoảng 1h sáng ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo: Vào lúc 0h15, tại quán Hương Xuân Sky, kinh doanh karaoke, massage, tẩm quất, ở khu phố Minh Khai, phường Đông Ngàn, thành phố Từ Sơn xảy ra vụ bắn súng làm 1 người chết. Ngay khi nhận được tin, Đại tá Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chỉ đạo lực lượng do Phòng Cảnh sát hình sự làm chủ công phối hợp với Công an TP Từ Sơn, Phòng Kỹ thuật hình sự và các lực lượng chức năng đến ngay hiện trường khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân, truy bắt đối tượng.

Hiện trường tại quán Hương Xuân Sky, nạn nhân là anh Vũ Văn Thiềm - quản lý quán tử vong do bị bắn 2 phát vào đầu ở cự ly gần. Cơ quan điều tra thu giữ 2 vỏ đạn, 2 đầu đạn. Đối tượng gây án là Lê Nguyễn Minh Tuấn, trước đây là nhân viên của quán. Sau khi gây án, đối tượng rời khỏi hiện trường mang theo khẩu súng đã gây án.

Đối tượng Lê Nguyễn Minh Tuấn khi bị bắt

Qua nắm tình hình, Cơ quan công an biết Tuấn đang định giết một số người khác, trong đó có anh Nguyễn Minh Tú - nhân viên của quán trước đây từng làm việc với Tuấn. Theo các nhân chứng và những người biết việc, đặc biệt là vợ nạn nhân Vũ Văn Thiềm, khoảng 23h30 hai vợ chồng chị đang ngồi ở ghế quầy bar thì Tuấn đi vào. Tuấn tiến sát vào anh Thiềm nói “em có sai gì với anh không, anh ghét gì em, tại sao mấy lần anh chửi bố em?”. Thấy biểu hiện của Tuấn như vậy, anh Thiềm nói đùa: “Mày ngáo đá à?”. Tuấn tức tối: “Em hỏi thật lòng mà tại sao anh bảo em ngáo đá”. Sau đó, Tuấn rút súng ra, hỏi: "Anh có nghĩ đây là súng thật không?". Có lẽ, đến lúc này, anh Thiềm vẫn chưa thể nghĩ được Tuấn có thể giết người nên quay lại cười thì bị Tuấn bắn vào đầu.

Sau khi sát hại anh Thiềm, đối tượng Tuấn đã cầm súng chạy lên tầng 3 và 4 đi tìm anh Nguyễn Minh Tú để sát hại nhưng rất may, anh Tú không có mặt tại quán.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, qua nắm tình hình, các trinh sát biết đối tượng có ý định giết một số người khác nên Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh ra lệnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự làm chủ công phối hợp với các phòng chức năng khẩn trương bằng mọi giá huy động lực lượng truy bắt đối tượng trong thời gian ngắn nhất, ngăn chặn việc đối tượng có thể gây án tiếp.

Một số nhân chứng cho biết, sau khi gây án, Tuấn tẩu thoát trên một xe taxi. Trong đêm, các tổ công tác đã rà soát toàn bộ xe taxi trên địa bàn và những phương tiện từ nơi khác đến địa bàn, kết hợp với sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Đến 4h sáng 13/1, lực lượng chức năng đã xác định Lê Nguyễn Minh Tuấn xuất hiện tại nhà nghỉ Đức Dũng ở thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, Bắc Giang. Lập tức, một lực lượng tinh nhuệ gồm tổ cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự và Công an TP Từ Sơn đến nơi đối tượng lẩn trốn, bao vây để tổ chức bắt giữ.

“Đối tượng đặc biệt côn đồ, hung hãn, đặc biệt nguy hiểm, có hung khí và súng quân dụng, lại trong tâm trạng bị kích động nên có nhiều khả năng sẽ chống trả quyết liệt đến cùng. Vì vậy, chúng tôi phải tính toán rất kỹ lưỡng, làm sao đảm bảo an toàn cho lực lượng bắt giữ cũng như cho chính đối tượng, đặt tình huống hắn có thể tự sát bất cứ lúc nào. Bởi vậy, chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ sơ đồ nhà nghỉ, phòng, kiểu khóa chốt bên trong, bên ngoài, tính toán chặt chẽ phương án, thời gian, phân công cụ thể trách nhiệm từng cán bộ, người nào nhiệm vụ đó với mục tiêu phá cửa ập vào nhanh nhất, khống chế đối tượng, không để hắn kịp trở tay”, Đại tá Nguyễn Văn Huệ cho biết.

Cơ quan Công an thu giữ tang vật liên quan đến vụ án

Sau khi tính toán kỹ lưỡng các phương án, đến 5h30 phút, xác định đối tượng đã thấm mệt nên lơ là trong việc phòng bị, Đại tá Nguyễn Văn Huệ ra lệnh bắt giữ. Lập tức các tổ công tác phá tung cửa, ập vào khống chế đối tượng, thu giữ khẩu súng. Quá bất ngờ, Lê Nguyễn Minh Tuấn không kịp vớ khẩu súng đang để ở đầu giường. Qua kiểm tra súng, lực lượng chức năng xác định, bên trọng súng có 2 viên đạn, 1 viên đã lên nòng và còn 9 viên đạn, 3 dao nhọn Tuấn đang để trong ba lô trên đầu giường.

Kinh hoàng lời khai của kẻ giết người

Kết quả xác minh, Cơ quan công an xác định, Tuấn mua khẩu súng nhãn hiệu M1911 kèm 18 viên đạn. Phát hiện số đạn trên không đủ so với số Tuấn đã mua nên Cơ quan điều tra đã đấu tranh khai thác thông tin về số đạn đã sử dụng. Biết không thể chối cãi, Tuấn khai trước khi sát hại anh Thiềm, cùng ngày hôm đó hắn đã sát hại một người quen tên là Nguyễn Văn Viện (SN 2001, quê ở Đồng Lạc, xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) bằng chính khẩu súng trên.

Từ lời khai của Tuấn, Công an Bắc Ninh đã liên hệ với Công an tỉnh Nam Định xác minh làm rõ vụ án xảy ra tại Nam Định. Đến lúc này, khi Công an xã Hợp Hưng đến nhà, gia đình anh Viện mới tá hỏa về việc mất tích của con trai mình. Theo bố anh Viện thì con trai đi từ chiều 12/1 không thấy về, điện thoại không liên lạc được, gia đình đang tổ chức đi tìm.

Theo lời khai của Tuấn thì chiều 12/1, hắn được người quen là Nguyễn Văn Phú (SN 2002) và anh Nguyễn Văn Viện cùng quê ở Hợp Hưng, Vụ Bản, Nam Định rủ về Nam Định uống rượu. Anh Viện trước cùng làm ở quán karaoke Hương Xuân Sky với Tuấn. Trong quá trình làm việc ở đây, thi thoảng anh Viện và Tuấn có cãi nhau, tuy nhiên, chỉ là mâu thuẫn rất nhỏ trong sinh hoạt, sau đó hai bên lại nói chuyện bình thường. Dù vậy, Tuấn đã ghim trong đầu và quyết tâm trả thù anh Viện.

Khẩu súng đối tượng dùng bắn tử vong 2 nạn nhân

Vì vậy, khi Phú và anh Viện rủ Tuấn về Nam Định chơi, Tuấn đồng ý rồi ra bụi cây lấy súng, đạn cho vào ba lô và túi quần, bắt taxi từ TP Từ Sơn, Bắc Ninh về Nam Định. Đến nơi, Phú và anh Viện đi xe máy ra đón. Cả 3 di chuyển trên một xe máy, Phú đèo, anh Viện và Tuấn ngồi sau. Trên đường đi, Tuấn nhắc lại chuyện cũ mâu thuẫn giữa hai người, cho rằng anh Viện khinh thường mình và hay chửi bố mình nên hắn và anh Viện nói đi nói lại. Đến khu vực xã Đại An thì Phú dừng xe, anh Viện xuống xe ngồi ở lề đường. Tuấn cũng xuống xe lấy 4 viên đạn trong túi quần rồi lên đạn, hướng thẳng vào đầu anh Viện bóp cò làm nạn nhân tử vong, sau đó kéo xác nạn nhân giấu dưới bờ ruộng ven đường.

Sau khi bắn anh Viện tử vong, Tuấn bảo Phú chở đến khu vực siêu thị Big C để đón taxi về TP Từ Sơn. Phú theo lệnh của Tuấn chở hắn đi bắt xe. Tuy nhiên, điều đáng lên án đối tượng Phú là sau khi Tuấn quay về Bắc Ninh nhưng Phú không hề lo sợ, cũng không quan tâm đến cái chết của bạn mình mặc dù chơi với anh Viện đã lâu, sống cùng xã, mà bỏ mặc anh Viện chết ở vệ đường, không báo cho gia đình nạn nhân, cũng không báo cáo với Cơ quan công an. Phú thản nhiên về nhà ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Vì vậy, đối tượng này đã bị Công an tỉnh Nam Định khởi tố về tội che giấu tội phạm. Đáng tiếc nhất là nếu Phú trình báo sự việc với Cơ quan công an thì có thể đã ngăn chặn được vụ giết người tiếp theo.

Ngăn chặn nguy cơ tiếp tục gây tội ác

Theo lời khai của Tuấn thì danh sách giết người của hắn không chỉ có anh Viện và anh Thiềm mà có thêm 3 người khác, trong đó có Nguyễn Minh Tú và 2 người nữa đều làm ở quán karaoke Hương Xuân sky. Những người này đều có mâu thuẫn với Tuấn nên hắn ghim lại mối thù. Chính vì vậy, Tuấn đã lên Lạng Sơn mua khẩu súng với 18 viên đạn để tìm cách sát hại các nạn nhân. Khám xét phòng trọ của Tuấn tại phường Đồng Nguyên, TP Từ Sơn, lực lượng chức năng thu giữ thêm 1 khẩu súng tự chế bắn đạn chì, 11 viên đạn.

Đại tá Nguyễn Hồng Vị, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, mặc dù chưa có tiền án, tiền sự nhưng Lê Nguyễn Minh Tuấn rất côn đồ, hung hãn và có nhiều thủ đoạn đối phó với Cơ quan công an. Sau khi gây án, hắn vứt bỏ máy điện thoại, không liên hệ với ai, cũng không đến các nơi quen thuộc nhằm tránh bị phát hiện. Đến khi bị bắt, Tuấn thú nhận không ngờ lại bị Cơ quan công an nhanh chóng phát hiện, bắt giữ, khiến hắn chưa kịp thực hiện mục đích sát hại 3 người khác có mâu thuẫn trước đó với hắn.

