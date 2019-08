Vụ án vết sẹo ở bụng bà hàng xóm

Thứ Hai, ngày 26/08/2019 09:06 AM (GMT+7)

Ông hàng xóm tự tung tin có quan hệ trai gái với người phụ nữ nhà kế bên nhưng không có căn cứ nên phải xin lỗi công khai và bồi thường 6,9 triệu đồng.

TAND TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) vừa xử sơ thẩm vụ bà LKC khởi kiện yêu cầu vợ chồng ông TTH bồi thường danh dự, uy tín, nhân phẩm cho mình. Đây là vụ kiện khá hy hữu bởi bà C. cho rằng ông H. đã tự tung tin giữa ông với bà có quan hệ trai gái trên mức tình cảm, dẫn đến việc vợ ông H. đến tận nhà chửi bới và xúc phạm bà.

Tự tung tin mình ngoại tình

Bà C. trình bày bà và ông H. từ trước đến nay chỉ có mối quan hệ quen biết, xóm giềng, không có yêu đương trai gái nhưng ông H. lại tự đi nói với mọi người là giữa bà với ông yêu nhau.

Ngày 1-11-2018, từ những lời nói sai sự thật của ông H. mà vợ ông này đã đến nhà chửi rủa bà C. với những lời lẽ thô tục, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của bà. Chưa hết, khi chồng bà C. về đến nhà thì vợ ông H. còn nói: “Vợ mày đã lấy chồng tao suốt thời gian qua và vợ mày xin tiền chồng tao sắm vàng”. Khi ông H. từ nhà đi qua, chồng bà C. hỏi có sự việc này không thì ông H. đáp: “Có, trong thời gian qua tao với vợ mày có quan hệ với nhau”.

Từ sau lần đó gia đình bà C. rạn nứt, mâu thuẫn vợ chồng ngày càng trầm trọng cho đến tận khi bà C. khởi kiện. Bà con lối xóm thì gièm pha, khinh bỉ bà cho rằng bà C. có quan hệ bất chính với ông H. Theo bà C., việc vợ chồng ông H. nói những điều không có thật đã xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của bà. Từ đó bà C. yêu cầu tòa buộc vợ chồng ông H. phải công khai xin lỗi bà tại địa phương và bồi thường tổn thất tinh thần cho bà với số tiền 13,9 triệu đồng.

Bị đơn là ông H. trình bày giữa ông và bà C. có quan hệ tình cảm nam nữ với nhau nhưng ông không đi nói với người ngoài. Vì thế bà C. cho rằng tình cảm vợ chồng bà rạn nứt là do ông nói chuyện bí mật của ông và bà C. ra ngoài là không đúng. Thực tế ông chỉ kể chuyện này cho vợ ông nghe. Hôm vợ ông tức giận và qua nhà bà C. để nói chuyện thì ông đang ngủ nên không rõ nội dung cuộc nói chuyện. Khi ông nghe bà C. và vợ ông cự cãi, chửi thề với nhau thì ông đi qua nhà bà C. để kêu vợ ông về. Ông H. cho rằng do mình không xúc phạm đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của bà C. nên không đồng ý theo yêu cầu khởi kiện của bà C.

Vết sẹo ở bụng bà hàng xóm

Vợ ông H. cũng khẳng định thông tin giữa chồng bà với bà C. có quan hệ nam nữ là do ông H. nói. Khi bà sang nhà bà C. để nói chuyện thì hai bên có cự cãi qua lại, khi bà C. chửi tục thì bà cũng chửi lại. Vợ ông H. cho rằng không nói xấu bà C. với người ngoài vì sự việc này cũng ảnh hưởng đến uy tín của chồng bà. Do bà không xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của bà C. nên không đồng ý yêu cầu khởi kiện.

Xử sơ thẩm, TAND TP Cà Mau nhận định lời trình bày của vợ chồng ông H. đều xác định ông H. có quan hệ bất chính với bà C. nhưng bà C. không thừa nhận. Tại phiên tòa, ông H. nói trên cơ thể bà C. có một vết sẹo nằm ở phía dưới vùng bụng, ông thấy được là khi quan hệ với bà C. Bà C. thì trình bày vết sẹo dưới vùng bụng của mình là vết sẹo mổ bắt con, trước đây do hai gia đình thân thiết nên bà có nói cho vợ ông H. nghe chuyện này. Khi cho đối chất thì vợ ông H. xác định có biết việc bà C. sinh mổ.

Tuy nhiên, theo HĐXX, chứng cứ về vết sẹo trên cơ thể bà C. không đủ cơ sở để xác định việc bà và ông H. có quan hệ nam nữ với nhau. Bà C. không thừa nhận việc này và ông H. không có chứng cứ nào chứng minh. Do đó, lời trình bày của bà C. là có cơ sở để chấp nhận. Tại biên bản xác minh vào ngày 19-4, khu phố xác định từ khi xảy ra sự việc, địa phương có thấy nhiều người bàn ra tán vào, có suy nghĩ không tốt về bà C.

Theo HĐXX, từ câu nói không có chứng cứ của ông H. mà hai bên cự cãi và có nhiều người chứng kiến dẫn đến nhiều lời đồn thổi không hay về nhân phẩm của bà C. đúng như địa phương xác nhận, làm cho tinh thần của bà C. bị tổn thất.

Tuy nhiên, tại biên bản ghi lời khai ngày 22-4, chồng bà C. xác định: “Sau khi sự việc xảy ra đến nay thì vợ chồng ông không có mâu thuẫn gì, vẫn sinh hoạt bình thường vì ông vẫn tin tưởng vợ ông...”. Vì thế đến nay vợ chồng bà C. không có mâu thuẫn gì, cuộc sống hôn nhân vẫn hạnh phúc. Do đó, HĐXX xét về mức độ tổn thất về tinh thần thì cần buộc vợ chồng ông H. bồi thường thiệt hại cho bà C. do uy tín, danh dự, nhân phẩm bị xâm phạm bằng năm tháng lương tối thiểu.