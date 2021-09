Vụ án mạng ở quận 7: Chân dung kẻ thủ ác sát hại hàng xóm dã man

Thứ Tư, ngày 29/09/2021 10:00 AM (GMT+7)

Khi được điều tra viên hỏi vì sao mâu thuẫn trong sinh hoạt mà lại ra tay giết người hàng xóm dã man, Huy cúi mặt ứa nước mắt và luôn nói rằng cũng không hiểu vì sao lại có hành động như vậy!

Mâu thuẫn trong sinh hoạt nên Trần Huy (SN 1987, ngụ Lâm Đồng, trú quận 7) và anh H.U.V (SN 1977, ngụ hẻm 645 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7) xảy ra cự cãi to tiếng dẫn tới đánh nhau. Bực tức, Huy dùng dao chém V. rồi vào nhà cố thủ cho tới khi bị công an khống chế.

Vụ án mạng kinh hoàng

Tối 27-9, Công an quận 7 đã hoàn tất hồ sơ bàn giao Trần Huy cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiếp tục điều tra về hành vi "giết người". Theo điều tra, chiều 26-9, người dân phát hiện một đầu người dính máu nằm dưới đất trong hẻm 645 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7. Cách đó không xa là phần thân của nạn nhân tại một căn nhà. Lúc mọi người phát hiện sự việc thì có người đàn ông đứng trước cửa nhà, tay cầm con dao dính máu và có dấu hiệu bất thường... Do lo sợ đây là nghi phạm gây án nên người dân vội đi vào nhà khóa cửa và gọi điện trình báo công an.

Lập tức Công an quận 7 cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM xuống hiện trường để điều tra. Tuy nhiên, khi vừa tới nơi thì người được cho là nghi phạm gây án cố thủ trong căn nhà, tay cầm con dao dài. Qua xác minh người này là Trần Huy. Lực lượng đã khuyên can đối tượng buông dao để làm việc nhưng gã không nói gì và có biểu hiện không bình thường. Sau hơn 1 giờ khuyên can, trinh sát đã tiếp cận được hung thủ gây án và nhanh chóng khống chế tước đoạt con dao rồi đưa về trụ sở làm việc.

Công an khám nghiệm hiện trường

Qua khám nghiệm, công an xác định phần đầu người nằm trước căn nhà, phần thi thể còn lại nằm cách đó không xa. Nạn nhân xấu số là anh H.U.V và cũng là hàng xóm với Trần Huy. Thời điểm nghi phạm Trần Huy được đưa về trụ sở có biểu hiện như kẻ "ngáo đá”. Do đang trong thời điểm dịch Covid-19 nên quá trình đưa đối tượng về trụ sở, lực lượng công an đều tuân thủ đầy đủ quy tắc phòng chống dịch Covid-19; đồng thời kiểm tra ma túy và Covid-19 nhưng đều âm tính.

Đối diện với điều tra viên, Huy khai báo quanh co và nhiều lúc thay đổi lời khai như kẻ tâm thần. Vì thế nên lực lượng đã chờ đợi, động viên đối tượng bớt hoảng loạn. Sau khi tinh thần ổn định, Huy mới bắt đầu khai báo về vụ việc. Theo đó, do mâu thuẫn trong sinh hoạt từ trước anh V. nên chiều 26-9, cả 2 gặp nhau nói chuyện thì tiếp tục cự cãi to tiếng. Trong lúc đánh nhau, Huy dùng dao chém vào phần cổ và vùng ngực V. Sau khi xuống tay dã man với hàng xóm, Huy quá hoảng sợ nên chạy vào nhà cố thủ chờ công an tới.

Do đây chỉ là lời khai ban đầu của Huy nên Cơ quan điều tra đang làm rõ nhiều tình tiết khác của vụ án gây hoang mang dư luận này.

Hàng xóm nói gì về nghi phạm và nạn nhân

Sáng cùng ngày, chúng tôi tìm tới căn nhà của anh V. - nạn nhân trong vụ việc. Không khí tang thương bao trùm cả con hẻm khiến nhiều người không khỏi xót thương cho người xấu số. Sau khi công an khám nghiệm xong thì thi thể V. cũng được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Đưa thi thể nạn nhân về bệnh viện

Bà M. (cư dân trong hẻm 645 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7) cho biết, gia đình anh V. buôn bán tạp hóa. Riêng V. thuê một căn nhà cách đó vài trăm mét để nuôi gà với giá 6 triệu đồng/tháng. Thứ 7 (ngày 25-9), V. vẫn còn gặp gỡ bạn bè rất vui vẻ, nhưng đến hôm sau thì xảy ra chuyện đau lòng.

Chiều 26-9, nhiều người dân gần hiện trường đã nghe tiếng hô hoán nên chạy ra xem. Vừa tới nơi, nhìn thấy đầu ông V. nên ai nấy đều hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Chưa hết bàng hoàng thì mọi người nhìn thấy Huy cầm con dao dài đứng trong nhà với biểu hiện như kẻ tâm thần, "ngáo đá”. Một số người lo sợ nên vội chạy vào nhà khóa cửa. Đến khi lực lượng công an khống chế bắt giữ Huy đưa về trụ sở, hàng xóm xung quanh mới dám mở cửa ra ngoài.

Về nghi phạm Trần Huy, người dân địa phương cho biết, đối tượng vốn ít nói và thuê trọ ở đây được chừng 2 năm. Huy sống cùng người mẹ già và vợ con ở con hẻm này. Vài tháng trước, vợ chồng Huy ly dị và chị vợ trở về quê sinh sống. Huy ở lại căn nhà trọ cùng với người mẹ. Cách đây không lâu, mẹ Huy đã mắc Covid-19 và qua đời. Trong quá trình chăm sóc mẹ, nghi phạm cũng bị nhiễm, tự cách ly tại nhà và vượt qua được. Khi hay tin Huy dùng dao chém người dã man, ai cũng ngạc nhiên.

Như Báo Công an TPHCM đã thông tin, khoảng 15 giờ ngày 26-9, nhiều người dân sinh sống ở trong con hẻm đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Hưng, quận 7) nghe tiếng la hét nên chạy đến kiểm tra thì phát hiện một người tử vong trong tình trạng đầu lìa khỏi cơ thể. Công an đã nhanh chóng có mặt phong tỏa, bắt giữ nghi phạm gây án là Trần Huy và đưa về trụ sở làm rõ.

