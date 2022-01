Vụ án do đại tá Đinh Văn Nơi chỉ đạo: Bắt tạm giam 6 bị can

Thứ Năm, ngày 20/01/2022 08:48 AM (GMT+7)

Dưới sự chỉ đạo của đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đã bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu và USD.

Liên quan vụ án buôn lậu vàng từ Campuchia vào địa bàn tỉnh An Giang, tối 19-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 6 đối tượng về tội "Buôn lậu".

Bị can Nguyễn Thanh Bình nghe đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam

Các bị can gồm: Ngyễn Thanh Bình (SN 1965; ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang); Trang Kiến Cường (SN 1976; ngụ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang); Phan Hùng (SN 1983; ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang); Nguyễn Bình Minh (SN 1972; ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang); Lê Văn Phi (SN 1991) và Lê Văn Hậu (SN 2002), cùng ngụ TP Châu Đốc.

Cường, Minh và Hùng

Bị can Phi (trên) và Hậu

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ngoài 2 bị can Bình và Cường bị bắt quả tang khi đang giao dịch vàng lậu và đô la, trong quá trình điều tra vụ án thì 4 đối tượng Hùng, Minh, Phi và Hậu đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình liên quan đến đường dây buôn lậu vàng, USD trong thời gian qua.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ tang vật gồm 3 kg vàng 9999 (nhập lậu từ Campuchia), gần 190.000 USD và 700 triệu đồng.

Tang vật thu giữ tại hiện trường

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét địa chỉ, nơi ở của các đối tượng liên quan vụ án

Ngoại tệ thu giữ trong lúc khám xét

Như đã thông tin, chiều 10-1, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đã bắt quả tang Bình và Cường đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu và USD.

Chiều tối cùng ngày, thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp, Cơ quan quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã đồng loạt tiến hành khám xét tiệm vàng Phước Quang tại TP Long Xuyên cùng 2 địa điểm khác liên quan đến Bình và Cường. Qua đó, thu giữ khoảng 15 kg vàng nữ trang, khoảng 2,2 triệu USD, gần 26 tỉ đồng và một số giấy tờ, điện thoại di động có liên quan.

Công an tỉnh An Giang kêu gọi các đối tượng liên quan nhanh chóng đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, số điện thoại 02963.844789) đầu thú, để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

