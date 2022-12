Vụ án ‘âm mưu giả mạo công an cướp lượng lớn ma tuý’: 3 án tử hình

Ngày 13-12, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt các bị cáo Lê Thị Cát Tường (SN 1982, ngụ Vĩnh Phúc) mức án tử hình cho hai tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy; Lê Hải Yến (SN 1974, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM), Apeh Kenneth Ejiofor (SN 1985, quốc tịch Nigeria) cùng mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Đồng phạm về tội danh trên là Huỳnh Minh Sơn (SN 1975, ngụ quận Phú Nhuận, TPHCM) bị tuyên phạt 17 năm tù.

Các bị cáo tại toà

Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 22-10-2019, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Bình Thạnh phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM bắt quả tang Yến; Tường và Apeh đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại căn nhà trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh. Vật chứng thu giữ tại gác lửng là 1 túi da màu đen có gần 1kg ma túy tổng hợp.

Tại thời điểm bắt quả tang các đối tượng trên, còn có Huỳnh Minh Sơn nên lực lượng chức năng di lý đối tượng về chỗ ở trên đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh kiểm tra hành chính. Tại đây, Sơn đã tự nguyện chỉ ra nơi cất giấu 03 gói ma túy trọng lượng 58,6816g.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị Cát Tường ở đường Nguyễn Văn Đậu, phường 6, quận Bình Thạnh, công an thu giữ lượng lớn ma túy đang cất giấu. Khám xét chỗ ở của Yến tại cư xá Thanh Đa, quận Bình Thạnh, thu giữ 8,4511g, loại Methamephetamine.

Tại CQĐT, Tường khai tháng 9-2018, Tường quen biết Lê Đức Tài, hai người thuê nhà sống chung. Tháng 8-2019, Tường và Tài đến một khách sạn trên địa bàn Quận 6, chơi và quen biết một người đàn ông gốc châu Phi tên Young (không rõ lai lịch). Tường và Young cho nhau số điện thoại để liên lạc.

Khoảng 1 tháng sau, Young nhắn tin cho Tường nội dung “hiện tại có số lượng hàng hóa (ma túy đá) lớn cần bán để gom tiền về nước, có ai mua thì giới thiệu”. Sau đó, Tường đã liên lạc với Young 4 lần để giao dịch mua bán ma túy đá nhưng Young không đến mà cho số điện thoại của Apeh để Tường liên lạc giao nhận ma túy với nhau.

Đến lần thứ tư, khoảng tháng 8-2019, thông qua Tài, Tường quen biết Lê Hải Yến. Ngày 18-10-2019, Tường và Yến hẹn gặp nhau tại quán cà phê (không nhớ tên và địa chỉ) nằm trên đường Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, quận Bình Thạnh. Tại đây, Tường nói với Yến có một người đàn ông gốc Phi tên Apeh có số lượng ma túy đá lớn cần bán để gom tiền về nước và Tường có ý định muốn chiếm đoạt số ma túy này.

Sau đó, Tường lên kế hoạch và bảo Yến tìm thuê một căn nhà có cửa sau thoát hiểm để làm địa điểm giao dịch mua bán ma túy. Lần thứ nhất mua 1kg ma túy đá của Apeh với giá 235 triệu đồng trả tiền đầy đủ để làm tin; sau đó sẽ đặt mua hết số ma túy còn lại; khi Apeh đem ma túy đến bán thì sẽ cho người đóng giả Công an đến kiểm tra để Apeh bỏ chạy và để lại ma túy, lúc đó sẽ thực hiện chiếm đoạt ma túy rồi chia nhau bán lấy tiền. Tiền thuê nhà làm địa điểm giao dịch mua bán ma túy do Yến chi trả và hùn tiền đưa cho Tường để mua ma túy.

Ngày 19-10-2019, Yến báo cho Tường biết đã thuê được căn nhà trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, quận Binh Thạnh để làm nơi giao dịch. Chiều cùng ngày, Yến đưa cho Tường 25 triệu đồng và ngày 20-10-2019, Yến đưa tiếp cho Tường 65 triệu đồng để hùn tiền mua 1kg ma túy đá với giá 235 triệu đồng.

Tường liên lạc với Apeh đặt mua hàng. Hẹn ngày 21-10-2019, giao hàng tại nhà trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh. Tường cho Yến số điện thoại của Apeh để hướng dẫn điểm hẹn và Tường sẽ mang tiền đến sau. Lúc 21 giờ ngày 21-10-2019, khi Tường đến nơi, lúc này trong nhà có Yến, Sơn và Apeh. Sau đó, Công an quận Bình Thạnh đến kiểm tra phát hiện ma tuý như đã nêu trên.

Đối với Lê Đức Tài, thừa nhận đã mua bộ dụng cụ để sử dụng ma tuý, còn toàn bộ số ma túy và cân điện tử là của người tình. Trong vụ án này, Tài chỉ bị phạt hành chính về hành vi sử dụng ma túy. Nhưng trong một vụ án khác, ngày 16-4-2020, đối tượng này bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM khởi tố bị can về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, bị bắt giam chờ ngày xét xử.

