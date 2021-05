Vụ 4 công an Đồ Sơn thả nhóm bay lắc: Giám đốc Công an Hải Phòng lên tiếng

Thứ Năm, ngày 20/05/2021 09:00 AM (GMT+7)

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương – Giám đốc Công an TP Hải Phòng cho biết, 2 trong số 4 cán bộ Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) liên quan đến vụ làm sai lệch hồ sơ vụ án ma túy đã bị tước danh hiệu công an nhân dân...

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương - Giám đốc Công an TP Hải Phòng.

Công an Hải Phòng đang thanh tra thì cán bộ đã bị bắt

Tối 19/5, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương – Giám đốc Công an TP Hải Phòng thông tin về một số nội dung liên quan vụ 4 cán bộ Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) bị khởi tố vì làm sai lệch hồ sơ vụ án ma túy.

Theo Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Cơ quan điều tra – Công an TP Hải Phòng không có thẩm quyền điều tra hành vi “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”. Trường hợp phát hiện vụ việc thì phải chuyển hồ sơ đến Cơ quan điều tra – Viện KSND Tối cao điều tra theo thẩm quyền.

Ông Chương cho biết, chiều 15/1, Thanh tra Công an TP Hải Phòng nhận được đơn (do Thanh tra Bộ Công an chuyển về) của thiếu tá Trịnh Văn Khoa tố cáo những sai phạm của một số cán bộ, chiến sỹ Công an quận Đồ Sơn trong giải quyết vụ 28 người có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại quán karaoke trên địa bàn.

Ngay sau khi nhận đơn, nhận thấy vụ việc có dấu hiệu phức tạp, ông đã chỉ đạo Thanh tra Công an TP Hải Phòng thụ lý, giải quyết, xây dựng kế hoạch và đề xuất biện pháp xác minh. Ngày 19/1, tổ công tác đã làm việc với thiếu tá Khoa để xác minh các nội dung tố cáo.

Tuy nhiên đến ngày 20/1, Cơ quan điều tra – Viện KSND Tối cao đã bắt tạm giam thiếu tá Nguyễn Hữu Cường – Phó đội trưởng Điều tra tổng hợp, Công an quận Đồ Sơn.

Do vậy, theo quy định, công an thành phố theo dõi đơn tố cáo, không thanh tra, kiểm tra vì vụ việc đã được điều tra theo trình tự tố tụng.

Tổ công tác của Viện KSND tại quận Đồ Sơn. Ảnh: CTV

Kiên quyết xử lý, không để lọt tội phạm

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương nêu quan điểm, kiên quyết xử lý cán bộ sai phạm, thoái hóa biến chất, không giữ được bản lĩnh và phẩm giá của người cán bộ công an trên tinh thần không bao che cho cán bộ bất kể người đó là ai, không có vùng cấm.

“Công an TP Hải Phòng đã và đang phối hợp tích cực với Cơ quan điều tra – Viện KSND Tối cao điều tra mở rộng để làm rõ và xử lý đúng người, đúng tội, không để lọt tội phạm”, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương thông tin.

Giám đốc Công an TP Hải Phòng cũng cho biết, Bộ trưởng Công an đã quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với thượng úy Đỗ Hữu Dũng – Phó đội trưởng Cảnh sát QLHC về TTXH và thượng úy Nguyễn Viết Công, cán bộ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH – Công an quận Đồ Sơn.

Đồng thời hoàn tất hồ sơ, đề nghị quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với thiếu tá Nguyễn Hữu Cường - Phó đội trưởng Điều tra tổng hợp và trung tá Đinh Đình Việt - Đội trưởng CSĐT tội phạm hình sự - kinh tế và ma túy (Công an quận Đồ Sơn).

Ủy ban Kiểm tra - Đảng ủy Công an thành phố cũng đã thống nhất với Ủy ban Kiểm tra -Quận ủy Đồ Sơn hướng dẫn Đảng ủy Công an quận Đồ Sơn đề nghị khai trừ khỏi Đảng đối 4 cán bộ trên.

Như Tiền Phong đã đưa tin, vừa qua Cơ quan điều tra – Viện KSND Tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can là cựu cán bộ Công an quận Đồ Sơn để điều tra về hành vi “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”. Những bị can này gồm: trung tá Đinh Đình Việt – Đội trưởng CSĐT tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy; thượng úy Đỗ Hữu Dũng – Phó đội trưởng Quản lý hành chính (QLHC) về trật tự xã hội (TTXH); thượng úy Nguyễn Viết Công – cán bộ Đội QLHC về TTXH và thiếu tá Nguyễn Hữu Cường - Phó đội trưởng Điều tra tổng hợp. Vụ án này xuất phát từ tố cáo của thiếu tá Trịnh Văn Khoa, cán bộ Đội điều tra tổng hợp (Công an quận Đồ Sơn) vì phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm trong quá trình xử lý vụ án ma túy, xảy ra tại quán karaoke trên địa bàn ngày 13/11/2020.

