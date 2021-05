Tạm đình chỉ Phó trưởng Công an quận Tây Hồ, Hà Nội

Thứ Ba, ngày 11/05/2021 11:19 AM (GMT+7)

Thượng tá Phạm Quý Hải, Phó trưởng Công an quận Tây Hồ đã bị tạm đình chỉ để làm rõ trách nhiệm trong vụ việc có dấu hiệu vi phạm tư pháp.

Nhóm Nguyễn Hữu Tài tại trụ phiên toà xét xử vụ Cướp tài sản.

Ngày 11/5, một lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, Thượng tá Phạm Quý Hải - Phó trưởng Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội, đã bị tạm đình chỉ công tác. Ông Hải bị tạm đình chỉ công tác cùng đợt với Đại tá Phùng Anh Lê - Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ.

Theo vị này, ông Hải bị tạm đình chỉ để làm rõ trách nhiệm trong việc không xử lý hình sự một số người trong vụ cướp tài sản xảy ra cách đây 5 năm.

“Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Hải. Vi phạm cụ thể thì phải chờ kết quả điều tra từ Viện kiểm sát Nhân dân tối cao”, vị lãnh đạo này cho hay.

