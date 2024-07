Vụ 4 cháu bé côi cút vì mẹ bị bắt liên quan án ma túy: Đã có nơi ở mới!

Tối 18-7, trao đổi với PLO, bà Trần Thị Dinh, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận địa phương vừa phối hợp, bàn giao 4 cháu bé côi cút cho Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk.

4 cháu bé được đưa về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: T.D

"Việc bàn giao 4 cháu bé được thực hiện vào chiều muộn cùng ngày. Lúc 18 giờ 30, chúng tôi mới lập xong biên bản, hoàn tất việc bàn giao các bé", bà Dinh nói.

Được biết, trong quá trình giao nhận 4 cháu bé côi cút, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với bộ phận y tế kiểm tra sức khỏe ban đầu cho các bé.

Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk yêu cầu trong vòng 10 ngày, kể từ ngày tiếp nhận 4 cháu bé, bên giao (tức UBND phường Tân Thành), có trách nhiệm hoàn tất thủ tục, hồ sơ cho đơn vị theo đúng quy định.

Liên quan vụ việc, một lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH TP Buôn Ma Thuột, cho biết trong số các cháu bé, 3 bé có giấy khai sinh, 1 bé chưa rõ thời gian sinh.

Theo giấy khai sinh, các bé có quê quán ở tỉnh Hải Dương, đăng ký cư trú tại phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Theo vị lãnh đạo trên, công an đã làm việc với bà HTGB (36 tuổi, mẹ của 4 cháu bé) để làm rõ nơi sinh cháu bé còn lại.

“Đây là vụ việc hy hữu, hiếm gặp, quá trình xác minh mất rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, chúng tôi đã tra cứu được giấy chứng sinh của bé còn lại ở bệnh viện. Chúng tôi sẽ làm thủ tục khai sinh cho bé theo quy định”, lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH TP Buôn Ma Thuột nói.

Các cháu đã được chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ kịp thời. Ảnh: T.D

Như PLO đã thông tin, ngày 12-7, bà Trịnh Thị Thơ, phóng viên Tạp chí Đời sống và Pháp luật đã tiếp nhận tin báo, đưa 4 cháu bé côi cút đến UBND phường Tân Thành nhờ hỗ trợ.

Qua xác minh, xác định 4 cháu bé không có người thân chăm sóc, UBND phường Tân Thành đã tạm giao các bé cho một người dân nuôi dưỡng để chờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, ngày 11-7, bà HTGB (quê An Giang, mẹ của 4 cháu bé) bị công an bắt tại TP Buôn Ma Thuột. Bà B bị bắt theo lệnh truy nã vì trốn thi hành án.

Trước đó, ngày 5-5-2020, bà B bị TAND thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) tuyên phạt 18 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, lúc đó bà B đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được hoãn thi hành án.

Khi hết thời hạn hoãn chấp hành án phạt tù, bà B không đến chấp hành án. Tháng 12-2023, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã bà B.

