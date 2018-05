Vờ mua thuốc rồi giở trò đồi bại với nữ nhân viên

Thứ Sáu, ngày 25/05/2018 15:30 PM (GMT+7)

Lợi dụng khi chị H. đang ngồi quay lưng vào máy tính một mình, đối tượng bất ngờ dùng 1 cây kéo trong tiệm thuốc uy hiếp và yêu cầu chị H. đưa tiền. đồng thời đề nghị nạn nhân cởi hết quần áo để quan hệ tình dục.

Trưa 25/5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương xác nhận, đang tạm giữ Phan Văn Trà Ba (SN 1989, ngụ An Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm.

Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 22/5, đối tượng Ba đến tiệm thuốc tây A.T (thuộc phường An Phú, thị xã Thuận An) do chị Nguyễn Thị H. (SN 1987, ngụ thị xã Dĩ An, Bình Dương) làm chủ để giả vờ mua thuốc. Lợi dụng khi chị H. đang ngồi quay lưng vào máy tính một mình, đối tượng bất ngờ dùng 1 cây kéo trong tiệm thuốc uy hiếp và yêu cầu chị H. đưa tiền.

Chưa hết, Ba còn đề nghị nạn nhân cởi hết quần áo để quan hệ tình dục. Quá hoảng sợ, chị H. miễn cưỡng làm theo nhưng sau đó nhân lúc đối tượng sơ hở đã bỏ chạy ra ngoài và tri hô. Nghe tiếng cầu cứu, người dân đã chạy đến can thiệp hỗ trợ cô gái đồng bắt giữ đối tượng giao công an.