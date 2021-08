Vợ không qua được chốt, chồng đe dọa “xử” lực lượng trực chốt

Vợ không qua được chốt, chồng đe dọa “xử” lực lượng trực chốt

Thứ Ba, ngày 24/08/2021 15:19 PM (GMT+7)

Công an củng cố hồ sơ xem xét khởi tố vụ án hình sự đối với Hồ Văn Đức do có lời lẽ chửi bới, đe dọa lực lượng trực chốt.

Trưa 24/8, ông Đinh Văn Sáu, Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cho biết, công an huyện củng cố hồ sơ nếu đủ yếu tố xem xét khởi tố vụ án hình sự đối với ông Hồ Văn Đức (57 tuổi, ngụ ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa) do có lời nói chởi bới, đe dọa... lực lượng trực chốt kiểm soát dịch.

Riêng UBND xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa đã ra quyết định xử phạt ông Đức với số tiền 4,5 triệu đồng về hành vi ra đường không lý do chính đáng và xúc phạm lực lượng thi hành công vụ. Đồng thời phạt bà Nguyễn Thị Luyến (47 tuổi, vợ ông Đức) 2 triệu đồng do ra đường không lý do chính đáng.

Đối tượng Hồ Văn Đức lăng mạ, đe dọa lực lượng kiểm soát dịch trực chốt

Trước đó, chiều 21/8, ông Đức đến chốt kiểm tra phòng, chống dịch covid-19 ấp Bình Cang, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa kiếm chuyện gây sự với lực lượng trực tại đây. Lý do ông Đức quậy là trưa cùng ngày, vợ của ông đi chợ nhưng không được cho qua khỏi khu vực này. Đội trưởng dân phòng Lê Văn Tỷ, phụ trách chốt giải thích vì trách nhiệm chung thời điểm giãn cách xã hội.

Tuy nhiên, ông Đức không nghe, liên tục chửi bới và có lời lẽ xúc phạm, lăng mạ, đe dọa sẽ "xử đẹp" đội trưởng dân phòng và lực lượng trực chốt trong vài ngày tới. Ông Đức chửi khá lâu ở điểm phòng chống dịch như chốn không người, đồng thời còn định hành hung đội trưởng dân phòng nhưng bất thành nên bỏ về nhà.

Nhận tin báo, Công an xã Bình Thạnh có mặt mời đối tượng về làm rõ hành vi vi phạm. Tại cơ quan công an, ông Đức thừa nhận hành vi của mình và ký vào biên bản vi phạm.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/vo-khong-qua-duoc-chot-chong-de-doa-xu-luc-luong-truc-chot-d521986.h...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/vo-khong-qua-duoc-chot-chong-de-doa-xu-luc-luong-truc-chot-d521986.html