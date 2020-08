Vợ chồng Đường "Nhuệ" lĩnh án

Theo cáo trạng, trưa 30/3, anh Trịnh Ngọc Anh, là nhân viên nhà xe Phúc Cường, nhận chuyển phát gói tài liệu đến cho chị Trần Việt Vân (ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Sau khi liên lạc, hai bên hẹn địa điểm giao hàng là đường Khuất Duy Tiến. Sau đó, anh Ngọc Anh hẹn trả hàng cách đó 150 m vì đoạn đường này cấm dừng đỗ. Xảy ra tranh cãi, chị Vân kể lại sự việc cho chồng là anh Trần Anh Tuấn. Đang ăn cơm tại nhà Đường "Nhuệ", anh Tuấn Anh đã gọi điện cho anh Ngọc Anh. Lúc này, Đường giành lấy điện thoại, tự xưng là Đường "Nhuệ" để nói chuyện với anh Ngọc Anh. Sau đó, Đường lấy điện thoại dùng sim số có dãy ngũ quý 8 để gọi lại cho phụ xe, yêu cầu phải đến nhà để xin lỗi. Chiều cùng ngày, Đường đến bến xe khách Thái Bình tìm anh Trịnh Ngọc Anh. Gặp anh Phạm Văn Quang (đồng nghiệp của Ngọc Anh), Đường "Nhuệ" yêu cầu anh này phải đưa Ngọc Anh đến nhà xin lỗi. Tối hôm đó, Ngọc Anh đi cùng một số đồng nghiệp sang nhà Đường. Tại đây, nạn nhân bị vợ chồng Đường "Nhuệ" và đàn em đánh đập. Sau đó, nạn nhân được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện cấp cứu. Kết quả giám định xác định nạn nhân tổn hại sức khỏe 14%. Ngày 9/4, Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường về hành vi Cố ý gây thương tích. Ngày 10/4, Đường "Nhuệ" bị bắt khi đang lẩn trốn tại Hà Nam. Các bị can khác lần lượt bị khởi tố sau đó ít ngày.