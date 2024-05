Vợ chồng bị bắt tạm giam oan đòi bồi thường 4,2 tỉ đồng

8 năm bị oan Như PLO đã đưa tin, năm 2014, vợ chồng ông Trường bán 5,2 ha đất cho hai người mua với giá 700 triệu đồng. Việc thanh toán được chia thành nhiều đợt. Khi bên mua đưa máy móc vào cải tạo đất thì có người ngăn cản. Bên mua đã tố cáo rằng vợ chồng ông Trường gian dối trong việc chuyển nhượng đất để chiếm đoạt tài sản của họ. Tháng 5-2016, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trường, bà Loan để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, tháng 6-2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong thay đổi quyết định khở tố, từ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sang tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai. Ngày 10-4-2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong đình chỉ điều tra, xác định hành vi của ông bà không đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Tổng cộng ông bà mang thân phận bị can oan 8 năm, trong đó có 4 tháng bị tạm giam oan.