Vì tiếng nẹt pô xe máy, 3 trai làng bị điều tra hành vi giết người

Ngày 10-12, thông tin từ Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ba bị can để điều tra về hành vi giết người.

Các bị can bị khởi tố gồm: Dia Nô (20 tuổi), A Son (19 tuổi) và Y Rưng Bdap (25 tuổi) cùng trú tại xã Ea Sar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Các bị can tại cơ quan công an. Ảnh: S.Đ

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối ngày 4-3-2023, anh Lê Văn Hậu (16 tuổi, ngụ phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) cùng với một số người bạn điều khiển xe máy đến buôn Xê Đăng, xã Ea Sar, huyện Ea Kar chơi và có rồ ga, nẹt pô.

Bực tức vì cho rằng tiếng nẹt pô gây ồn ào buôn làng, nhóm bị can đã mang theo dao và gậy đuổi đánh nhóm của Hậu. Khi đuổi kịp, A Son đã cầm gậy đánh một cái vào vùng trán của Hậu khiến nạn nhân gục ngay xuống đường.

Sau đó, nạn nhân Hậu được người dân đưa đi cấp cứu, không ảnh hưởng đến tính mạng. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định vụ việc trên khiến anh Hậu bị thương tật 45%.

Sau một thời gian tiếp nhận hồ sơ vụ án từ Công an huyện Ea Kar, đến nay Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã thu thập đủ căn cứ, tài liệu và tiến hành khởi tố, bắt tạm giam các bị can Dia Nô, A Son và Y Rưng Bdap để điều tra về hành vi giết người.

