Vì 4 triệu đồng, người đàn ông nhận lời làm "shipper" rồi lãnh án chung thân

Ngày 3-7, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tù chung thân đối với Trần Hoàng Vy (31 tuổi, ngụ TP.HCM) về tội vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Trước đó vào tháng 3-2020, Vy đã bị TAND quận Tân Bình, TP.HCM áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 15 tháng.

Theo cáo trạng, vào khuya 2-2, lực lượng chức năng Công an tỉnh Vĩnh Long làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 1A, phát hiện xe ô tô BKS 51F-773.96 đang di chuyển từ cầu Mỹ Thuận về TP Vĩnh Long (khu vực thuộc phường Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long), có biểu hiện nghi vấn nên ra lệnh dừng xe để kiểm tra.

Bị cáo Trần Hoàng Vy. Ảnh: HD

Người điều khiển xe là Đặng Huy Sơn (ngụ TP.HCM), còn Vy ngồi phía sau. Tiến hành kiểm tra xe công an thu giữ được 1 túi xách bằng giấy bên trong có chứa 997,0215 gam ma tuý loại Methamphetamine.

Quá trình điều tra, Vy khai số ma tuý trên Vy vận chuyển thuê cho người anh cô cậu tên Nguyễn Hữu Trọng (Tí) ở TP.HCM về Vĩnh Long với giá 4 triệu đồng.

Ngoài ra, Vy còn khai vào ngày 18 và 19-1 (nhằm ngày 27-28 tết Nguyên đán) Trọng có kêu Vy đến thùng rác ở hẻm 127 gần nhà lấy 1 gói ma tuý để đi giao về Vĩnh Long. Lần này cũng Sơn chở Vy đi giao ma tuý. Tuy nhiên quá trình điều tra Sơn không biết việc Vy đi giao ma tuý và không có thoả thuận gì nên công an không xử lý trách nhiệm hình sự đối với Sơn.

Còn Trọng, quá trình điều tra công an đã xác minh 3 nơi (TP.HCM, TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang) nhưng kết quả đều cho thấy Trọng đã bỏ đi khỏi các nơi này. Do đó Công an đã ra thông báo truy tìm Trọng và sẽ xác minh, điều tra xử lý sau.

