Vết trượt dài của “nữ quái” U60 có 6 tiền án

Mặc dù đã bước sang độ tuổi U60 và đã từng có 6 tiền án nhưng nữ quái Nguyễn Thị Hoa (SN 1966), trú tại phường Tiền An, TP Bắc Ninh không những không hối cải mà vẫn tiếp tục trượt dài trên con đường phạm tội.

Ngày 11/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam về hành vi mua bán trái phép 75,161 gam heroin.

Trước đó, ngày 4/4, tại khu vực thôn Đạo Ngạn 2, xã Quang Châu, huyện Việt Yên (Bắc Giang), tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì phối hợp cùng Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an huyện Việt Yên bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Hoa (SN 1966), trú tại phường Tiền An, TP Bắc Ninh đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tại chỗ lực lượng Công an thu giữ 75,161 gam heroin.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận, ngày 3/4 tại khu vực vườn hoa Công viên phường Ninh Xá (TP Bắc Ninh), đối tượng gặp và mua số ma túy trên của một nam thanh niên không quen biết với giá 22 triệu đồng sau đó mang về nhà cất giấu với mục đích đem bán kiếm lời.

Đại úy Lê Văn Huấn, Phó Đội trưởng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang cho biết: Quá trình đấu tranh, bắt giữ Nguyễn Thị Hoa gặp không ít khó khăn bởi đây là đối tượng rất tinh quái. Để qua mắt lực lượng Công an, tránh bị phát hiện, khi mang ma túy đi tiêu thụ, đối tượng giấu gói ma túy vào ngực áo rồi “ngụy trang” như một người phụ nữ bình thường đang đi chợ. Khi di chuyển từ TP Bắc Ninh về Bắc Giang đối tượng luôn quan sát và đề phòng, thấy nghi ngờ là nhanh tay lấy ma túy trong áo phi tang. Tuy nhiên khi đang cầm ma túy trên tay, chưa kịp “tẩu tán thì nữ quái này đã bị lực lượng Công an khống chế, bắt giữ.

Theo hồ sơ vụ án, được biết con đường phạm tội của nữ quái U60 này là một “vết trượt dài” không có hồi kết. Mặc dù bản thân Hoa không phải người nghiện ma túy, không sử dụng ma túy, nhưng có tới 3 tiền án liên quan đến tội danh về ma túy. Từ bản án đầu tiên năm 1989 về tội “cướp tài sản” cho đến nay, Hoa liên tục “vào tù ra tội” với các tội danh như: tàng trữ, sử dụng ma túy, chứa mại dâm, mua bán ma túy, đánh bạc... Điều đáng nói, mỗi lần mãn hạn tù trở về địa phương, Hoa không những không hoàn lương mà tiếp tục tìm cách sa chân vào con đường tội lỗi không lối thoát. Cũng chính điều đó đã đẩy gia đình rơi vào ly tán, chồng bỏ đi.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

