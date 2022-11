Vết trượt dài của hotboy muốn trả thù người yêu cũ: Cuộc chia tay đau đớn

Mark Anthony "Gator" Rogowski dường như biến thành con người khác sau khi bạn gái bỏ đi. Khi không thể làm gì, anh ta đã trút cơn hận vào cô gái vô tội nhưng có ngoại hình và tính cách giống bạn gái cũ.

Mark Anthony “Gator” Rogowski và Brandi McClain.

Cuộc chia tay đau đớn

Gặp tai nạn nghiêm trọng do say rượu nhưng Mark Anthony “Gator” Rogowski đã may mắn sống sót. Sau thời gian điều trị ở Đức, anh trở về nhà ở San Diego, California, để phẫu thuật chỉnh hình và tĩnh dưỡng.

Nhưng từ bệnh viện trở về, Gator khiến bạn bè và những người ngưỡng mộ của anh phải sửng sốt khi gần như biến thành một người hoàn toàn khác. Gator trở nên cuồng tín, có những lời nói và hành động kỳ lạ. Anh muốn bạn gái của mình – Brandi McClain phải theo nhưng cô không đồng ý.

Một ngày, Gator tuyên bố với bạn gái rằng họ không thể quan hệ tình dục nữa trừ khi cả hai kết hôn. Brandi cho biết hai người vốn rất yêu nhau và khi chung sống, việc quan hệ tình dục thường xuyên diễn ra. “Chúng tôi đã bên nhau trong bốn năm và giờ anh ấy nói chúng tôi không thể quan hệ tình dục nữa?”.

Brandi sau đó nhận được lời đề nghị làm đám cưới. Tuy nhiên, sự thay đổi lối sống đột ngột, cộng với tính cách bạo lực, ghen tuông vô cớ của Gator khiến Brandi suy nghĩ lại. Cô trở về sống cùng mẹ và bố dượng ở San Diego.

Bạn bè cho biết từ khi Brandi rời đi, Gator đã bị tàn phá. Nỗi đau của Gator dường như còn nhiều hơn cả vụ tai nạn trước đó ở Đức. Gator bắt đầu nghiện rượu nặng, liên tục gọi điện, nhắn tin đe dọa Brandi và gia đình cô.

Một đêm, Brandi trở về và phát hiện ai đó đã đột nhập vào nhà cô qua cửa sổ, lấy đi mọi thứ mà Gator từng tặng mình, kể cả chiếc xe ô tô. Gator lập tức được xác định là thủ phạm.

Buổi hẹn đáng sợ

Tuy vậy, sau tất cả những chuyện này, Brandi vẫn muốn họ có thể hòa giải. Cô đã hẹn Gator đến đón cô đi ăn tối. Nhưng rồi, họ bắt đầu tranh cãi kịch liệt ngay khi vừa ra rời đi khỏi nhà Brandi. Gator còn tỏ ra ghen tuông.

Gator sau đó vừa lái xe đến con đường vắng vừa dọa sẽ đưa cô ra sa mạc giữa đêm, đánh đập rồi bỏ xác cô ở đó. Brandi vô cùng hoảng sợ. Cô khóc lóc cầu xin, thuyết phục rằng mẹ cô đã biết cô đi với ai. Sau những nỗ lực này, Gator cuối cùng cũng đồng ý đưa Gator về nhà.

Sau buổi tối hôm đó, Brandi rất sợ hãi. Cô nhanh chóng chạy trốn đến New York, không nói cho ai ngoài gia đình biết mình đang ở đâu. Cô thậm chí còn không kể với người bạn thân nhất của mình là Jessica Bergsten, lúc đó đang sống ở thành phố Tucson, bang Arizona, về những việc này.

Jessica vẫn nghĩ chuyện tình của bạn vẫn tốt đẹp. Vài tuần sau, cô đến San Diego, gọi cho Gator nhờ dẫn đi thăm thú. Ngày 20/3/1991, hai người được nhìn thấy ăn trưa tại một nhà hàng Italy, sau đó không ai còn thấy Jessica nữa.

