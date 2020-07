Vào rừng tìm mật ong, tá hỏa thấy xác người đang phân hủy

Thứ Ba, ngày 14/07/2020 20:00 PM (GMT+7)

Trong lúc vào rừng tìm mật ong, một người dân tá hỏa khi phát hiện thi thể người đang trong giai đoạn phân hủy

Trao đổi với PV chiều 14/7, Thượng tá Hồ Anh Thư – Phó trưởng Công an huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) cho biết, cơ quan này vừa ban hành thông báo truy tìm tung tích người chết tại khu rừng Suối Nấm ở gần suối Đá Trãi thuộc địa phận thôn Suối Thơm, xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh.

Vụ việc được phát hiện vào tầm 12h30 trưa 13/7. Trong lúc người dân ở địa phương vào rừng Suối Nấm để tìm mật ong thì tình cờ phát hiện xác người đã thối rữa nên báo tin cho Công an xã Khánh Đông. Ngay sau đó, một tổ công tác phối hợp giữa Cơ quan CSĐT Công an huyện Khánh Vĩnh và Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đã khám nghiệm hiện trường và tử thi.

Bước đầu, Công an huyện Khánh Vĩnh xác định thi thể là nam giới, chết trong tư thế nằm ngửa, mặc áo sơ mi dài tay màu xám, quần đùi màu trắng, bên cạnh thi thể là quần dài thể thao dạng vải thun màu xanh có hai sọc trắng ở mỗi bên, một đôi dép nhựa màu trắng quai dép hình tổ ong. Do thi thể đang trong giai đoạn phân hủy mạnh nên không thể nhận dạng chính xác gương mặt, không thu thập đầy đủ hình dạng vân tay.

Do không có thân nhân nên sau cuộc khám nghiệm hiện trường và tử thi, Công an huyện Khánh Vĩnh đã chuyển giao thi thể người chết cho UBND xã Khánh Bình mai tang theo quy định pháp luật.

