Từ vụ chó phóng uế, chủ bị bắt vì cho vay lãi nặng

Ngày 8/7, Công an quận 12, TP Hồ Chí Minh cho biết vừa thực hiện lệnh bắt giữ Nguyễn Thanh Tùng (SN 1982, ngụ KP3, phường Tân Thới Hiệp, quận 12) để điều tra xử lý về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Đối tượng Tùng.

Khoảng cuối tháng 5/2023, anh V.T.H (SN 1984) đến Công an phường trình báo về việc nhà anh bị ném phân động vật vào nhà gây tâm lý bất an, lo lắng. Anh H cho biết, thời gian gần đây có mâu thuẫn với hàng xóm tên Tùng, do Tùng thường dẫn chó đi dạo đã phóng uế bừa bãi trước nhà anh. Anh H đã dùng gậy đánh chó, dẫn đến mâu thuẫn.

Tùng được Công an phường mời lên làm việc và thừa nhận do bực tức vì chó cưng của mình bị đánh nên thuê người tạt chất bẩn vào nhà anh H.

Hành vi của Tùng chưa đủ yếu tố xử lý hình sự nhưng từ vụ việc này, Công an phường Tân Thới Hiệp phát hiện Tùng là đối tượng cho vay lãi nặng nên phối hợp với Công an quận 12 điều tra mở rộng, ngăn chặn hoạt động tín dụng đen của do Tùng điều hành.

Điều tra được biết, Tùng chuyên bỏ mối thịt gà cho các quán ăn trên địa bàn quận 12. Khi những bạn hàng thiếu vốn, Tùng thường lân la gạ họ vay tiền. Nhiều bạn hàng đã vay tiền của Tùng bằng hình thức vay lãi suất tháng, vay lãi suất trả góp từ 6-20%/tháng.

Người vay tiền của Tùng nhiều nhất là L.T.T (SN 1989, một chủ vựa vựa buôn bán ở chợ đầu mối) với tổng cộng 11 lần, mỗi lần từ 200 triệu đến 600 triệu với lãi suất 6-20%/tháng. Để vay được tiền của Tùng, T phải thế chấp chiếc xe ô tô của mình.

Sau khi củng cố hồ sơ, Công an quận 12 đã ra quyết định bắt giữ Tùng.

