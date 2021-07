Tụ tập uống rượu, 3 nam thanh niên ở Hà Nội bị công an bắt quả tang, xử phạt

Dù Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng dịch COVID-19, 3 nam thanh niên vẫn rủ nhau lên núi uống rượu.

3 nam thanh niên tụ tập uống rượu trên núi được đưa về trụ sở công an.

Ngày 29/7, Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội vừa lập biên bản xử phạt 3 nam thanh niên tụ tập uống rượu giữa lúc TP.Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội.

Theo Công an TP.Hà Nội, khoảng 16h ngày 27/7, Tổ công tác Công an huyện Mỹ Đức phối hợp với Công an xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn. Khi đến khu kinh tế núi Áng Bằng, xã Tuy Lai, tổ công tác đã phát hiện 3 nam thanh niên đang ngồi uống rượu, vi phạm các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Tổ công tác đã đưa các trường hợp vi phạm về trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan Công an, 3 nam thanh niên được xác định ở huyện Mỹ Đức và huyện Ứng Hòa.

Công an huyện Mỹ Đức đã lập biên bản vi phạm đối đối các trường hợp trên về hành vi “Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng”.

Công an TP.Hà Nội thông tin, theo quy định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, mức xử phạt đối với hành vi này là từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.

