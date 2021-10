Tụ tập gây rối, vu khống lực lượng làm nhiệm vụ ở Tiền Giang

Thứ Hai, ngày 11/10/2021 20:00 PM (GMT+7)

Trong lúc tụ tập đông người ở UBND xã Tân Lập 1 (huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang), một phụ nữ bị xô đẩy nên té ngã. Một số người quá khích đã hô hào, vu khống lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ, thuyết phục người dân để ổn định tình hình.

Ngày 11/10, Công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, đang điều tra xử lý một số trường hợp quá khích, vu khống lực lượng làm nhiệm vụ xảy ra tại UBND xã Tân Lập 1.

Theo điều tra ban đầu, sáng 8/10, tại ấp 5 (xã Tân Lập 1), nhiều người tụ tập và căng băng rôn ngang đường, sử dụng loa di động phát âm thanh đòi hỏi tiền hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Lực lượng Công an cùng các ban ngành ở địa phương đã đến hiện trường vận động, thuyết phục người dân về trụ sở UBND xã Tân Lập 1 để trình bày nguyện vọng và giải quyết.

Ban đầu nhóm người này không đồng ý, tiếp tục tụ tập tại ấp 5. Sau đó họ kéo đến trụ sở UBND xã Tân Lập 1. Vụ việc trở nên phức tạp hơn khi một số trường hợp quá khích kéo băng rôn trước ngực, xông vào trong khi lực lượng Công an đang ra sức thuyết phục để ổn định tình hình.

Cơ quan Công an mời làm việc một trường hợp liên quan vụ việc tại xã Tân Lập 1.

Do người đông, chen lấn, xô đẩy nên là bà Trần Thúy Duy té ngã. Một số trường hợp quá khích lợi dụng việc này đã hô lên vu khống Công an đánh dân.

Lực lượng chức năng tiếp tục kiên trì vận động. Cán bộ y tế được cử đến hiện trường chăm sóc người phụ nữ té ngã. Ông Đoàn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Tân Phước đã trực tiếp có mặt, giải thích rõ các vấn đề có liên quan đến chính sách hỗ trợ cho người lao động. Ông Tuấn cũng yêu cầu Chủ tịch UBND xã Tân Lập 1 tiếp tục rà soát cụ thể để giải quyết hỗ trợ cho người dân theo quy định.

Theo Thượng tá Phan Nguyễn Tiến Nhật, Phó Trưởng Công an huyện Tân Phước, trong lúc xử lý vụ việc, lực lượng Công an đã rất mềm dẻo, kiên trì, bình tĩnh, thuyết phục, vận động với mục đích để người dân hiểu rõ, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự.

Ông Phạm Văn Minh, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tân Phước cho biết việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn được tổ chức kịp thời, với tinh thần không bỏ sót trường hợp nào. Tuy nhiên các trường hợp ảnh hưởng do dịch COVID-19 đông, nguồn hỗ trợ chưa kịp phân bổ nên việc hỗ trợ phải tiến hành từng đợt.

“Một số thông tin (video, bình luận) được đăng tải, chia sẻ trên Facebook, TikTok có hình ảnh, âm thanh chưa phản ánh đúng, đủ, khách quan thực tế của vụ việc. Một số bình luận sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, nói xấu lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch, gây ảnh hưởng không tốt đến dư luận xã hội”, ông Minh thông tin.

Cơ quan Công an đã xác định, mời một số trường hợp có dấu hiệu kích xúi, lôi kéo người dân tham gia vào vụ việc và vu khống lực lượng làm nhiệm vụ.

