Tông chốt kiểm dịch, tung cước vào công an lĩnh 2 năm 6 tháng tù

Thứ Hai, ngày 27/09/2021 15:39 PM (GMT+7)

Tâm chạy xe máy tông chốt kiểm dịch tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng rồi lao đến chửi bới, “tung cước” lực lượng công an trực chốt.

Ngày 27-9, TAND huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng mở phiên xử sơ thẩm hình sự đối với Nguyễn Hoàng Tâm (SN 1989, trú thôn Khương Mỹ, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 4-9-2021, Tâm chạy xe máy đến nhà bạn nhậu để uống rượu, bất chấp quy định "ai ở đâu ở yên đó" của TP Đà Nẵng để phòng, chống dịch Covid-19.

Đến khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, Tâm ra về bằng đường liên thôn Túy Loan Tây - thôn Dương Lâm 2, theo hướng về chốt kiểm soát dịch tại thôn Dương Lâm 2.

Tâm tại thời điểm bị bắt vì tông chốt

Do đã ngấm rượu bia, Tâm không làm chủ tốc độ nên tông thẳng xe vào rào chắn của chốt kiểm soát dịch làm cả xe và người ngã xuống đường. Thấy vậy, cán bộ Công an xã Hòa Phong đang hỗ trợ tại chốt liền gọi điện thoại báo Ban Chỉ huy Công an xã sự việc.

Sau khi ngã, Tâm vô cớ chửi bới, thách thức lực lượng trực chốt rồi bất ngờ rồi xông đến "tung cước", đạp vào người một cán bộ tại đây. Đá xong, Tâm còn liên tục chửi mắng, đấm túi bụi vào lực lượng trực chốt.

Sau đó, Tâm nhanh chóng bị khống chế, bắt giữ và chuyển cho lực lượng Công an huyện làm việc. Khi tỉnh rượu, Nguyễn Hoàng Tâm khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

TAND huyện Hòa Vang tuyên phạt Nguyễn Hoàng Tâm 2 năm 6 tháng tù vì chống người thi hành công vụ

Được biết, Nguyễn Hoàng Tâm từng có một tiền án về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Chấp hành xong án phạt tù ngày 22-3-2020, Tâm chưa được xóa án tích mà tiếp tục phạm tội.

Với hành vi nêu trên, TAND huyện Hòa Vang TP Đà Nẵng xử phạt Nguyễn Hoàng Tâm 2 năm 6 tháng tù về tội "Chống người thi hành công vụ".

Ngoài ra, Tâm bị xử phạt vi phạm hành chính vì tham gia giao thông nhưng có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligram/1 lít khí thở. Tâm cùng các trường hợp tham gia uống rượu còn bị đề xuất xử phạt hành vi tập trung đông người vi phạm quy định phòng chống dịch.

