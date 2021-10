Từ miền Nam về quê, 9X trốn cách ly đi uống rượu, dùng dao doạ chém cán bộ phòng dịch

Thuộc diện cách ly tại nhà nhưng vẫn trốn ra ngoài đi uống rượu, Khánh bị tổ phòng dịch cộng đồng phát hiện.

Bùi Văn Khánh tại trụ sở công an.

Ngày 12/10, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Công an huyện Ngọc Lặc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Bùi Văn Khánh (SN 1992, ở xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 6/10, tổ giám sát cộng đồng phòng, chống dịch COVID-19 của xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc đã phát hiện Bùi Văn Khánh - là công dân từ các tỉnh phía Nam về địa phương, thuộc diện phải cách ly tại gia đình nhưng đã tự ý bỏ trốn sang xã Minh Tiến để uống rượu.

Khi bị tổ giám sát cộng đồng của xã Minh Tiến phát hiện và yêu cầu trở về nhà để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, Bùi Văn Khánh đã không chấp hành. Không những thế, Khánh còn có hành động chống đối và dùng dao dọa chém các thành viên tổ công tác.

Trước tình hình đó, tổ công tác đã phải áp dụng biện pháp mạnh để khống chế đối tượng, thu dao và lập biên bản ghi nhận sự việc Khánh tự ý rời bỏ khu cách ly. Trong quá trình lập biên bản, Khánh tiếp tục có hành vi chống đối và xé nát tờ biên bản.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

