Tử hình nam thanh niên cướp, giết lái xe taxi ở bến Mỹ Đình

Thứ Tư, ngày 25/09/2019 22:21 PM (GMT+7)

Theo tòa án, hành vi cướp, giết lái xe taxi rồi cướp thêm xe đạp để bỏ trốn đã thể hiện nam thanh niên không thể giáo dục, cải tạo được nữa nên cần nhận án tử hình.

Bị cáo Nguyễn Cảnh An tại tòa

Chiều 25/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Cảnh An (SN 1999, ở Đô Lương, Nghệ An) án 4 năm tù về tội “Cướp tài sản” và tử hình về tội “Giết người”; tổng hợp hình phạt là tử hình.

Diễn biến tại tòa cho thấy, Nguyễn Cảnh An là đối tượng không nghề nghiệp và “nghiện” chơi game điện tử. Tháng 11/2018, bị cáo này rời quê hương Nghệ An, ra Hà Nội sống lang thang tại khu vực phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm).

Ngày 28/1, sau nhiều giờ chơi game, An hết tiền và nảy sinh ý định đi cướp tài sản nên đã một con dao gọt hoa quả. Hôm sau, bị cáo đi bộ ra khu vực đón trả khách của xe taxi tại Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) nhằm cướp tài sản.

Lúc này, An thấy anh Nguyễn Văn Duy (SN 1993, ở Sóc Sơn, Hà Nội) vừa điều khiển xe taxi trả khách trong bến nên bảo anh này chở về Sân vận động Mỹ Đình với giá 50.000 đồng.

Được anh Duy đồng ý, An lên xe và rút dao ra cầm tay, sẵn sàng gây án. Tới khu vực cổng C, D (Sân vận động Mỹ Đình), tên cướp bảo tài xế dừng xe vào lề đường rồi bất ngờ từ dùng dao cắt cổ nạn nhân.

Bị tấn công bất ngờ, anh Duy vừa chống đỡ, bung cửa lao ra ngoài bỏ chạy và hô hoán. Tuy nhiên, người lái taxi đã gục ngã và tử vong sau đó vì mất máu, suy hô hấp.

Phần mình, An cũng mở cửa xe taxi và bỏ trốn, để lại con dao gây án và 1 đối dép. Bị cáo này cũng vào nhà người quen thay quần áo rồi cướp lấy một xe đạp ở Đại lộ Thăng Long, đạp xe lên Hòa Bình ẩn náu. Ngày 4/2, An bị cơ quan công an bắt giữ.

Theo tòa án, hành vi của An đặc biệt nguy hiểm cho xã hội và bị cáo không thể giáo dục, cải tạo được nữa nên cần loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.