Tên trộm đột nhập từ tum tầng 5 rồi xuống tầng 4... ngủ

Trước đó, Công an phường Nhật Tân nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại một ngôi nhà, ở ngách 264/21 đường Âu Cơ, phường Nhật Tân có trộm đột nhập. Ngay sau đó, Công an phường có mặt tại hiện trường phối hợp với nhân dân vây bắt đối tượng khi đang lẩn trốn trên tầng 5 (tầng tum), đưa đối tượng về trụ sở Công an phường để làm rõ.

Thời điểm đối tượng Đặng Minh Hiếu bị Công an bắt giữ khi đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản.

Qua đấu tranh khai thác, xác định đối tượng là Đặng Minh Hiếu. Tại cơ quan Công an, Hiếu khai nhận, cách đây 3 năm, đối tượng đã từng được gia đình này thuê bốc vác (gia đình buôn bán đồ điện), nên thông thuộc đường đi lối lại trong nhà.

Khoảng 2h sáng ngày 10/5, thấy cửa tum tầng 5 của ngôi nhà không khoá, anh ta đã đột nhập vào trong ngôi nhà. Sau khi lục lọi nhưng chưa tìm được tài sản có giá trị, Hiếu nằm ngủ trên tầng 4 để tìm thời cơ tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp nhưng bị người dân phát hiện. Sau đó, đối tượng chạy lên tầng 5 lẩn trốn thì bị bắt giữ.

Theo cơ quan Công an, đối tượng Hiếu đã có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, năm 2021 bị TAND quận Tây Hồ xử 24 tháng tù giam. Ngày 5/3, đối tượng Hiếu chấp hành xong hình phạt tù và chưa được xoá tích, đang trong thời gian thử thách thì tiếp tục phạm tội.

