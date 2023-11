Truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Đại uý Trần Trung Hiếu

Sáng 18-11, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cho biết Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Đại úy Trần Trung Hiếu, cán bộ Công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Trước đó, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cũng đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ từ Thượng úy lên Đại úy đối với anh Trần Trung Hiếu.

Di ảnh của Đại úy Trần Trung Hiếu (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Đại úy Trần Trung Hiếu sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông tại thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân.

Sau khi tốt nghiệp trường trung cấp an ninh, Trần Trung Hiếu được phân công về công tác tại Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Nghi Xuân. Đến năm 2017, anh Hiếu thi đậu vào chuyên ngành điều tra hình sự của Học viện Cảnh sát nhân dân theo diện vừa học, vừa làm. Đến tháng 7-2018, thượng úy Hiếu được điều động về công tác tại Công an xã Xuân Hồng.

Đồng đội thắp nén nhanh tiễn đưa Đại úy Trần Trung Hiếu (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Trong suốt 5 năm qua, cùng với Công an xã Xuân Hồng, Trần Trung Hiếu đã vượt qua những khó khăn thường nhật để triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

Hoàn cảnh của anh Hiếu rất khó khăn, chưa có nhà riêng. Lâu nay, anh Hiếu cùng vợ và 2 con nhỏ sinh sống tại nhà cha mẹ vợ ở thôn 3, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân. Con đầu 3 tuổi, sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm do sinh thiếu tháng; con út mới 10 tháng tuổi. Vợ đang làm hợp đồng điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân.

Trần Trung Hiếu (người bên phải xe lăn) cùng đồng đội phục vụ nhân dân trong chiến dịch cấp CCCD (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào chiều ngày 13-11, thượng úy Trần Trung Hiếu, đang làm nhiệm vụ tại khu vực chợ Củi thì phát hiện Bảo có biểu hiện nghi vấn đang tiến hành mua bán trái phép chất ma túy với một người khác nên đã áp sát để bắt quả tang. Bị phát hiện, Bảo đã dùng kéo đâm trọng thương thượng úy Hiếu vào vùng cổ và ngực.

Ngay sau đó, thượng úy Hiếu đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa TP Vinh, tỉnh Nghệ An, còn Bảo bị lực lượng chức năng bắt giữ và đưa về trụ sở Công an để điều tra, làm rõ.

Do mất máu nhiều và trải qua nhiều lần phẫu thuật nên công an Hà Tĩnh đã huy động đồng đội và người dân hiến máu kịp thời để đảm bảo tính mạng cho thượng úy Hiếu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã cùng Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Ban đốc Công an tỉnh đã thăm hỏi, biểu dương, trao quà động viên thượng uý Hiếu và gia đình.

