Đại úy Trần Trung Hiếu hy sinh khi ước mơ còn dang dở, 2 con còn thơ dại

Chiều 17-11, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh, cán bộ, chiến sĩ, đồng đội đã đến viếng, động viên, chia buồn cùng gia đình Đại úy Trần Trung Hiếu(cán bộ Công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Đại úy Trần Trung Hiếu hy sinh trong niềm tiếc thương vô hạn của gia đình, người thân, đồng chí, đồng đội và người dân.

Lễ viếng Đại úy Trần Trung Hiếu bắt đầu từ chiều nay, tại Tổ dân phố Thanh Chương, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân. Rất đông người dân, đồng đội đã đến viếng Đại úy Hiếu.

Ai cũng rơi nước mắt khi chứng kiến hai con thơ còn thơ dại, mang khăn trắng chịu tang bố. Con gái đầu Trần Thủy Ngân (3 tuổi) sức khỏe yếu thường xuyên đau ốm, con út Trần Nam Khánh (10 tháng tuổi). Hoàn cảnh vợ chồng anh Hiếu còn rất khó khăn.

Ước mơ của anh Hiếu xây ngôi nhà riêng mái ấm cho vợ và hai con giờ còn dang dở…

Đại úy Lê Hoàng Hà, Trưởng Công an xã Xuân Hồng cho biết, Đại úy Trần Trung Hiếu dự định vào đầu năm 2024 sẽ vay mượn để xây một căn nhà riêng cho vợ con sau thời gian dài ở cùng bố mẹ vợ ở xã Xuân Lĩnh. Nhưng dự định, ước mơ đó đang còn dang dở thì anh đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Đại úy Trần Trung Hiếu anh dũng hy sinh khi hai con còn thơ dại.

Đại úy Trần Trung Hiếu là con đầu trong một gia đình thuần nông. Lúc còn đi học, Hiếu ước mơ lớn lên sẽ làm chiến sĩ công an bảo vệ sự bình yên cho bà con nhân dân. Hiếu đã vượt khó học giỏi, đỗ vào trường công an. Sau khi tốt nghiệp anh về quê nhà công tác tại Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Nghi Xuân. Năm 2017, anh Hiếu tiếp tục thi đậu vào ngành điều tra hình sự, Học Viện Cảnh sát Nhân dân (Hà Nội). Do lập nhiều thành tích trong công tác nên anh Hiếu liên tục được cấp trên thăng cấp quân hàm.

Tháng 7-2018, thực hiện chủ trương lớn về điều động công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã, anh Hiếu là cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Nghi Xuân đã xung phong về cơ sở. Xã Xuân Hồng được xác định là một địa bàn trọng điểm về anh ninh trật tự của huyện Nghi Xuân. Trong những năm qua tình trạng trộm cắp, gây rối trật tự, tệ nạn ma túy, cờ bạc trên địa bàn có những diễn biến phức tạp… Anh Hiếu là một trong những cán bộ chính quy đầu tiên của Công an xã Xuân Hồng.

Cán bộ, người dân, bà con xóm giếng đến viếng Đại úy Trần Trung Hiếu.

Vợ chồng anh Hiếu đang còn khó khăn, chưa có nhà riêng. Anh về công tác ở công an xã, vợ làm cán bộ hợp đồng điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân.

Năm năm qua, cùng với các đồng đội, anh Hiếu đã vượt qua những khó khăn thường nhật, bám địa bàn, gắn bó với nhân dân, được nhân dân quý mến, đồng đội tin tưởng.

Thượng tá Nguyễn Thanh Thiện, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân cho biết: “Đến thời điểm này, Đại úy Trần Trung Hiếu là cán bộ Công an có nhiều năm công tác nhất tại xã Xuân Hồng. Từ kinh nghiệm gắn bó địa bàn, đồng chí đã tham mưu có hiệu quả nhiều giải pháp để đảm bảo an ninh trật tự. Vượt lên những khó khăn của gia đình, đồng chí Hiếu luôn dốc toàn tâm, toàn ý cho công việc”.

Như PLO đã thông tin, chiều 13-11, anh Hiếu làm nhiệm vụ tại Đền chợ Củi (xã Xuân Hồng). Lúc này anh Hiếu phát hiện Trần Trọng Gia Bảo (26 tuổi, ngụ xã Xuân Hồng) nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy với một người khác nên đã áp sát để bắt quả tang. Bất ngờ Bảo dùng kéo tấn công vào vùng cổ anh Hiếu khiến anh bị mất nhiều máu, gục tại chỗ. Mặc dù được các y, BS ở Nghệ An và Hà Nội tận tình cứu chữa, nhưng do bị thương quá nặng, sáng 17-11, anh Hiếu đã hy sinh trong niềm tiếc thương vô hạn của người thân, gia đình, đồng chí, đồng đội và người dân. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Bảo về tội giết người và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Ngày 17-11, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy đối với anh Trần Trung Hiếu.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng quyết định trích 100 triệu đồng từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội công an nhân dân để hỗ trợ gia đình Đại úy Trần Trung Hiếu.

