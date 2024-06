Truy nóng toàn bộ 18 đối tượng phóng xe lạng lách, gây tai nạn nghiêm trọng ở Hà Đông

Theo đó, khoảng 22h ngày 23-6, lực lượng tuần tra phát hiện trên đoạn đường Cienco 5 thuộc địa bàn giáp ranh giữa xã Cự Khê, huyện Thanh Oai với phường Phú Lương, quận Hà Đông, khoảng 20 đối tượng thanh thiếu niên điều khiển xe máy không đeo biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, đi theo hàng ngang, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, nháy đèn hậu, hò hét gây mất an ninh trật tự.

Có cả đối tượng nữ tham gia gây rối

Khi đi đến đoạn chân cầu vượt đường sắt thuộc phường Phú Lương, quận Hà Đông, nhóm thanh thiếu niên trên gây tai nạn cho anh Nguyễn Văn K. (SN 1997; quê quán tỉnh Thái Bình).

Trước tính chất manh động, nguy hiểm của sự việc, Ban chỉ huy Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo lực lượng CSHS phối hợp tổ tuần tra, lực lượng đang tham gia chốt chặn tại địa bàn giáp ranh Hà Đông – Thanh Oai; kết quả ngay trong đêm 23, rạng sáng 24-6 đã bắt giữ được toàn bộ 18/18 đối tượng, gồm cả nam và nữ. Số đối tượng này đều ở độ tuổi 16, 17, cùng trú ở huyện Ứng Hòa.

Lời khai của các đối tượng cho thấy, khoảng 21h ngày 23-6, Nguyễn Đăng Tuấn Đạt (trú ở xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa) rủ nhóm bạn tập trung tại khu vực vườn hoa trung tâm thương mại thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, tổng cộng 18 đứa, đi 9 xe máy vào trung tâm TP Hà Nội chơi.

CQĐT xử lý hình sự 12 đối tượng trong vụ án

Quá trình di chuyển các đối tượng điều khiển xe máy không đeo biển kiểm soát, đi theo hàng ngang, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng… Đến khoảng 22h, khi đi đến đoạn đường chân cầu vượt đường sắt thuộc phường Phú Lương, quận Hà Đông thì xe do Nguyễn Quang Minh điều khiển chở Nguyễn Dụng Lanh gây tai nạn đâm cùng chiều vào xe mô tô Honda Wave BKS 17M6 - 6037 do anh Nguyễn Văn K. điều khiển; hậu quả anh K. bị chấn thương sọ não, cấp cứu tại bệnh viện quân y 103; Minh và Lanh ngã ra đường bị xây xát nhẹ, 2 xe mô tô bị hư hỏng nặng. Các đối tượng còn lại trong nhóm phóng xe bỏ chạy.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 24-6, Cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 12 đối tượng: Nguyễn Đăng Tuấn Đạt, Nguyễn Dụng Lanh, Ngô Quang Anh, Nguyễn Nguyệt Nga, Nguyễn Quốc Duy, Trần Văn Hải, Lê Quốc Huy, Trần Văn Tâm, Nguyễn Mạnh Thắng, Trần Đình Duy, Đỗ Lương Tiến Đạt, Trần Đình Duy, về hành vi Gây rối trật tự công cộng quy định tại Điều 318 BLHS.

Đối tượng Nguyễn Quang Minh hiện bị thương nhẹ đang điều trị tại bệnh viện quân y 103, Cơ quan điều tra chưa áp dụng biện pháp ngăn chặn, bố trí lực lượng giám sát, trông giữ Minh.

Số đối tượng còn lại (dưới 16 tuổi) do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, Công an quận Hà Đông đã giáo dục, răn đe, bàn giao cho gia đình, thông báo đến nhà trường, chính quyền địa phương để quản lý giáo dục, chờ xử lý.

Theo chỉ huy đội CSHS CAQ Hà Đông, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP Hà Nội tại buổi hội ý nghiệp vụ mới đây về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm “đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, mang theo hung khí, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn Thành phố” nhất là tình hình thanh thiếu niên điều khiển mô tô, di chuyển tốc độ cao trên đường phố, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí tìm đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn gây rối trật tự công cộng, Ban chỉ huy Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các Đội nghiệp vụ, Công an các phường tổ chức tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn.

Nhận diện đây là loại tội phạm nổi lên trong thời gian qua và xác định địa bàn Hà Đông - Chương Mỹ - Thanh Oai là địa bàn giáp ranh, có nhiều đối tượng là thanh thiếu niên bị các cơ quan pháp luật bắt giữ, xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng, vì vậy, thời gian qua, Công an quận Hà Đông phối hợp Công an huyện Thanh Oai và Công an huyện Chương Mỹ triển khai kế hoạch chốt chặn tại các khu vực giáp ranh này để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm nói chung và tội phạm đua xe, cổ vũ đua xe, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng nói riêng.

Quan điểm của CQĐT là tiếp tục phòng ngừa và xử lý nghiêm, triệt để loại tội phạm, vi phạm đã và đang gây bức xúc dư luận này.

