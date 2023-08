Truy nã vợ chồng "đại gia bất động sản" về hành vi lừa đảo số tiền lớn

Tung hỏa mù kêu gọi góp vốn

Ngày 02/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định truy nã Phạm Thành Chức (SN 1961) và Phan Thị Nhiện (SN 1961, cùng ngụ đường Lê Đức Thọ, Phường 17, quận Gò Vấp) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Chức và Nhiện là vợ chồng, từng được xem là “đại gia bất động sản” kinh doanh mát tay vào nhiều năm trước đó.

Vợ chồng Phạm Thành Chức và Phan Thị Nhiện

Có tiếng trong làng kinh doanh bất động sản nên khi vợ chồng Phạm Thành Chức và Phan Thị Nhiện tung tin đang đứng tên sở hữu nhiều thửa đất tại xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi thì nhiều người đều tin điều đó là sự thật. Vì thế, khi vợ chồng “đại gia” này kêu gọi một số người quen biết cùng góp tiền kinh doanh bất động sản đã được không ít người bắt nhịp ngay.

Cụ thể, ngày 23/01/2018, tại Văn phòng Thừa Phát Lại quận Tân Bình, vợ chồng Chức, cùng ông Phạm Công C. và bà Lê Thị Anh T. ký văn bản xác nhận với nội dung vợ chồng Chức đang đứng tên 5 thửa đất tại xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi. Năm thửa đất này là tài sản chung của vợ chồng Chức, ông C. và bà T. cùng góp tiền mua với tổng số tiền là hơn 4,8 tỷ đồng. Trong đó, ông C và bà T. mỗi người góp hơn 1,6 tỷ đồng (tổng cộng là hơn 3,2 tỷ đồng), số còn lại vợ chồng Chức góp.

Đầu năm 2021, ông C. và bà T. đến tận địa phương xem thửa đất mình đã góp tiền cùng vợ chồng Chức mua để kinh doanh như thế nào thì không khỏi tá hỏa khi biết vào tháng 8/2020, vợ chồng Chức đã ký hợp đồng công chứng chuyển nhượng cả 5 năm thửa đất trên cho bà Nguyễn Thị H.

Qua tìm hiểu, ông C. và bà T. còn biết các thửa đất trên vốn đứng tên vợ chồng Chức- Nhiện, nhưng cả hai vẫn tung ra thông tin gian dối kêu gọi góp vốn mua chung để chiếm đoạt tiền của họ. Mặt khác, với chiêu bài cần tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất, vợ chồng Chức – Nhiện còn hỏi vay của bà T. số tiền 5,57 tỷ đồng và của ông C. 2 tỷ đồng.

Chia tay không lời!

Điều tra viên thụ lý vụ án cho biết, đến đầu tháng 8/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vẫn còn tiếp nhận nhiều đơn thưa của các nạn nhân tố giác vợ chồng Chức- Nhiện có hành vi “lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” với số tiền lên tới hơn 30 tỷ đồng.

Phương thức thực hiện hành vi của cặp vợ chồng Chức - Nhiện hầu hết là vay mượn tiền để kinh doanh bất động sản và chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Theo đó, nhiều người tin tưởng cho vợ chồng Chức mượn tiền mà không cần thế chấp tài sản. Nạn nhân ít vài trăm triệu đồng, người nhiều vài tỷ bạc.

Đơn cử, ngày 07/9/2018, với lý do cần tiền mua nhanh một bất động sản, vợ chồng Chức hỏi mượn của ông Đặng Văn Th. 2,2 tỷ đồng, với lãi suất 3%/tháng. Ông Th. đồng ý cho “đại gia bất động sản” mượn tiền mà không cần thế chấp tài sản. Đôi vợ chồng Chức- Nhiện cam kết sẽ trả nợ vào cuối năm 2021. Đến hẹn, ông Th. nhiều lần yều cầu người vay trả tiền nhưng vợ chồng Chức đưa ra các lý do để trì hoãn. Sau đó, vợ chồng Chức- Nhiện bán nhà bỏ đi đâu không ai rõ nên ông Th, chỉ còn cách làm đơn tố giác gửi cơ quan công an.

Tương tự, cũng ngỡ tưởng vợ chồng đại gia Chức ăn nên làm ra nên khi họ hỏi mượn số tiền hơn 2,1 tỷ đồng, bà Trần Thị Đ. cũng hào phóng rót tiền mà không cần thế chấp tài sản. Người vay cũng hẹn cuối năm 2021 sẽ thanh toán hết tiền nợ. Thế rồi, vợ chồng Chức cũng bỏ đi khỏi địa phương trước khi bà Đ. hay biết…

Với lý do cần tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho 5 thửa đất tại đường Nguyễn Thị Lắng, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi từ ruộng lúa lên thành cây lâu năm và đóng thuế đất nên vợ chồng Chức- Nhiện nhiều lần hỏi mượn tiền của bà Mai Thị Hồng L. Nghe nói việc kinh doanh của đôi vợ chồng này rất bề thế nên bà L. đồng ý cho mượn. Khi tổng số tiền đã lên con số 1 tỷ đồng vào đầu năm 2022, bà L. lên tiềng đòi nợ thì vợ chồng Chức- Nhiện hứa hẹn cho qua rồi bán nhà bỏ đi khỏi địa phương.

Nhận đơn tố giác của nạn nhân, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vào cuộc điều tra, xác minh được biết, đôi vợ chồng Chức- Nhiện bỏ trốn khỏi địa phương vào tháng 5/2023.

Ngày 27/7/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định Truy nã đối với vợ chồng Phạm Văn Chức và Phan Thị Nhiện về tội danh “Lừa đảo và Lạm dụng tím nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến Cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát hình sự - Đội 8) tại địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1; số điện thoại 0693187244.

