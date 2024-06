Trốn truy nã, tạo vỏ bọc là chủ doanh nghiệp ở Campuchia

Ngày 14/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ thành công một đối tượng đặc biệt nguy hiểm trốn truy nã về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo đó, vào năm 2022, Nguyễn Ánh Dương (SN 1988, trú phường Cửa Nam, thành phố Vinh, Nghệ An) bị công an truy nã về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”. Dương là đối tượng từng có 1 tiền án về tội “gây rối trật tự công cộng" và là một “mắt xích” quan trọng trong ổ nhóm “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý” mà công an đấu tranh trước đó.

Đối tượng Nguyễn Ánh Dương tại cơ quan công an.

Để qua mặt cơ quan chức năng, đối tượng Dương đã thay tên, đổi họ đồng thời tạo vỏ bọc là một chủ doanh nghiệp kinh doanh ở Campuchia. Sau một thời gian truy nã, cơ quan công an đã bắt giữ thành công Nguyễn Ánh Dương và áp giải về Việt Nam để xử lý theo quy định pháp luật.

Bước đầu, đối tượng Nguyễn Ánh Dương đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]