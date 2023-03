Truy đuổi kẻ trộm xe SH người khác, 2 vợ chồng bị tai nạn nhập viện

2 anh em đi cướp vé số Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) vừa bắt giữ 2 anh em Nguyễn Phương (SN 1998), Nguyễn Hà (SN 1994; cùng trú xã Đại Quang, huyện Đại Lộc) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. 2 anh em Hà, Phương bị bắt giữ Trước đó, sáng 20-3, Công an huyện Đại Lộc nhận tin báo về việc anh Nguyễn Đức Hòa (SN 2001, trú xã Đại Hoà, huyện Đại Lộc) đang đi xe đạp bán vé số thì có 2 thanh niên đi xe máy vờ hỏi mua rồi cướp vé số. Vào cuộc điều tra, Công an huyện Đại Lộc xác định Phương và Hà là 2 đối tượng gây ra vụ cướp. Tại cơ quan công an, Phương và Hà khai sáng 20-3, sau khi cướp 252 tờ vé số của anh Hòa, 2 đối tượng đưa cho Nguyễn Thị Thanh (SN 1986; trú xã Đại Quang) 70 tờ vé số đem bán. Số còn lại, Phương chở Hà lên huyện Nam Giang bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Các đối tượng khai thêm đã thực hiện 2 vụ cướp giật vé số ở Đại Minh (huyện Đại Lộc) và ở thị xã Điện Bàn; thực hiện vụ trộm cắp xe máy ở Đà Nẵng.