Trưởng công an phường chết trong tư thế treo cổ ở nhà xe cơ quan

Sáng 27-2, lãnh đạo UBND thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam), xác nhận một trưởng công an phường ở địa phương này vừa được phát hiện chết trong tư thế treo cổ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, một số người dân bất ngờ phát hiện ông Nguyễn Hữu An, Trưởng Công an phường Điện An (thị xã Điện Bàn) tử vong trong tư thế treo cổ ở nhà xe của cơ quan Công an phường Điện An. Ngay sau đó, người dân gọi báo báo cho chính quyền phường Điện An cùng Công an thị xã Điện Bàn.

"Chúng tối cũng vừa nắm thông tin sáng nay, hiện các ngành chuyên môn đang có mặt ở hiện trường để điều tra nguyên nhân" - vị lãnh đạo UBND thị xã Điện Bàn cho biết.

Theo ông Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch UBND xã Điện An, những ngày qua, ông An không có biểu hiện gì lạ, rất vui vẻ hòa đồng với mọi người.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/truong-cong-an-phuong-chet-trong-tu-the-treo-co-o-nha-xe-co-quan-2023...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/truong-cong-an-phuong-chet-trong-tu-the-treo-co-o-nha-xe-co-quan-20230227082849158.htm