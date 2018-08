Trước khi chết, chồng nghi vợ nấu canh lá ngón cho ăn

Sau khi cùng ăn cơm, người chồng thấy chóng mặt và nôn ói. Đi khám bệnh gần nhà, người chồng nói ghi vợ bỏ lá ngón vào canh cho mình ăn.

Ngày 22-8, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã bắt tạm giam Bùi Thị Hoa (35 tuổi; ngụ xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin điều tra ban đầu, chiều 12-8, bà Hoa và chồng là ông Đ.V.H. (47 tuổi) cùng ăn cơm. Sau khi ăn cơm, ông H. thấy chóng mặt và liên tục nôn ói. Ông H. được đưa đến một phòng khám gần nhà để kiểm tra.

Tại đây, ông H. cho bác sĩ biết là ông nghi bà Hoa đã bỏ lá ngón vào canh khổ qua để ông ăn, còn vợ không ăn. Sau đó, ông H. được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước để cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Sau cái chết bất thường của ông H., cơ quan chức năng đã vào cuộc và khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; thu giữ, niêm phong thức ăn còn lại để trưng cầu giám định.

Sau vụ việc, do quá hoảng sợ, bà Hoa đã bỏ trốn ra huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Đến ngày 17-8, người vợ này đã đến Công an huyện Thanh Sơn đầu thú và khai nhận hành vi đầu độc chồng bằng lá ngón. Công an tỉnh Bình Phước đã di lý bà Hoa vào Bình Phước tạm giữ để điều tra làm rõ.