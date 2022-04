"Trùm giang hồ" Sơn "lông" lĩnh thêm 15 năm tù vụ ăn cắp hàng trăm tấn than

Trùm giang hồ Sơn “lông” tiếp tục bị TAND tỉnh Thái Bình xét xử về tội tham ô tài sản.

Ngày 4/4, TAND tỉnh Thái Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Vũ Văn Sơn (Sơn "lông", SN 1983, trú tại xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) và đồng phạm về tội “Tham ô tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Vụ án xảy ra từ năm 2020, được Công an tỉnh Thái Bình phát hiện, triệt phá tại tỉnh Thái Bình và một số địa phương khác.

Bị cáo Vũ Văn Sơn (Sơn"lông")

Trong số 12 bị cáo, 4 bị cáo bị xét xử tội “Tham ô tài sản” quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 353 Bộ Luật hình sự gồm: Vũ Đình Xuân (42 tuổi, trú huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương); Vũ Văn Sơn (tức Sơn “lông”, 39 tuổi, trú huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng); Doãn Văn Hoàn (33 tuổi, trú huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình); Đỗ Quang Thiệp (44 tuổi, trú huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình).

4 bị cáo bị xử tội “Tham ô tài sản” theo quy định tại các Điểm c, d; Khoản 2, Điều 353 Bộ luật Hình sự gồm” Vũ Văn Hùng (33 tuổi, trú huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng); Trần Văn Long (28 tuổi, trú huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình); Trần Văn Đông (39 tuổi, trú huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa); Đào Văn Ớt (63 tuổi, trú tại TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).

3 bị cáo Trần Ngọc Quang (28 tuổi, trú huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình); Nguyễn Xuân Điều (58 tuổi, trú huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định); Trần Mạnh Hưng (32 tuổi, trú huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) cũng bị xử tội “Tham ô tài sản” nhưng theo quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Riêng Bùi Ngọc Kim (57 tuổi, trú tổ dân phố Tân Hưng, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) bị xử tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo quy định tại Khoản 2, Điều 323 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Xuân là thuyền trưởng tàu NB6675, được ông Dương Văn Tường - Giám đốc Công ty TNHH TMDV Dương Gia - giao nhiệm vụ nhận than từ cảng Khe Dây (tỉnh Quảng Ninh) của Tổng công ty Than Đông Bắc về giao cho Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1 (xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Quá trình vận chuyển, Xuân có trách nhiệm quản lý, điều hành tàu và quản lý toàn bộ số than trên đường vận chuyển.

Cuối năm 2019, biết Xuân chỉ có nhiệm vụ vận chuyển nhưng Sơn “lông” vẫn tiếp cận, đặt vấn đề mua than với Xuân, trả giá 1.150.000 đồng/tấn. Xuân đồng ý với thỏa thuận này.

Từ tháng 1/2020 đến tháng 9/2020, sau khi nhận than tại cảng Khe Dây, trên đường vận chuyển than về giao cho Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1, Xuân chỉ đạo các thuỷ thủ trên tàu cắt cáp kẹp chì, kéo bạt và cắm ống bơm nước vào các khoang sà lan chứa than nhằm mục đích tăng khối lượng.

Sau đó, nhóm của Xuân cùng đàn em của Sơn “Lông” đã 3 lần lấy trộm than trên tàu NB 7765, bán lại cho Sơn “lông”, tổng cộng là 352,290 tấn than, trị giá gần 645 triệu đồng.

Tháng 9/2020, sự việc bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình phát hiện, bắt giữ.

Dự kiến, ngày mai 5/4, phiên tòa xét xử Sơn “lông” và đồng phạm sẽ tiếp tục.

Vũ Văn Sơn (Sơn "lông") là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH phát triển thương mại Sơn Huy (có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại thôn 5, xã Tam Hưng, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng).

Công ty này kinh doanh trong lĩnh vực buôn bán vật liệu xây dựng, san lấp công trình tại địa bàn huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình và vùng lân cận. Dưới mác doanh nghiệp này, Sơn "lông" và các đối tượng móc nối, mua bán hoá đơn trái phép.

Ngày 26/2/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra làm rõ hành vi có dấu hiệu phạm tội “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 21/9/2020, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Thái Bình cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước", ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam bị can đối với Vũ Văn Sơn để điều tra làm rõ hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước" quy định tại Khoản 1 điều 337 Bộ luật Hình sự.

Sau đó, Sơn “lông” đã bị TAND tỉnh Thái Bình phạt tổng cộng 11 năm 9 tháng tù về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”.

