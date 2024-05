Bình Dương: Công an bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt

Ngày 3-12, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương thông tin đã bắt giữ đối tượng Thái Minh Tâm (SN 1995, ngụ tỉnh Sóc Trăng) về tội “Cố ý gây thương tích” do Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Bến Cát phát lệnh truy nã.

Trước đó, ngày 25-5-2022, trong lúc cho con ngủ tại nhà trọ, anh T.H.N nhìn thấy Tâm chạy xe máy nẹt pô ồn ào, nên đã ra nhắc nhở, sau đó cả hai xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhưng được mọi người can ngăn.

Khoảng 10 phút sau, Tâm quay lại dãy trọ, cầm theo con dao và xông đến phòng anh N. đâm nhiều nhát vào vùng ngực, tay, đùi và cổ người đàn ông này.

Đối tượng Tâm tại cơ quan công an (Ảnh: Công an thị xã Bến Cát)

Sau khi gây án, Tâm bỏ trốn khỏi địa phương cho đến nay thì bị lực lượng Công an thị xã bắt giữ.

Tại Cơ quan Điều tra Tâm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an thị xã đang thụ lý vụ án tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Qua đây, Công an thị xã Bến Cát cũng yêu cầu các đối tượng trốn truy nã ra đầu thú, kêu gọi gia đình và người thân vận động các đối tượng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng. Người bao che, chứa chấp đối tượng truy nã sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

