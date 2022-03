Trộm xe sát đồn công an, nam thanh niên nhận cái kết đắng

Từ Đà Nẵng vào Quảng Nam thăm bạn, nam thanh niên thấy chiếc xe máy không có ai trông coi nên dắt trộm, không ngờ mình "ra tay" sát đồn công an nên đã bị bắt ngay sau đó.

Ngày 17-3, thượng tá Phan Thanh Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị vừa bắt nhanh đối tượng trộm cắp tài sản.

Trần Ngọc Hoàng Thiện "cầm nhầm" xe máy ngay sát đồn công an Ảnh: Công an Quảng Nam

Cụ thể, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, khi nghe tiếng người dân tri hô đuổi bắt đối tượng trộm xe máy trên đường Trưng Nữ Vương (phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), trực ban của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Quảng Nam ở sát hiện trường vụ trộm nhanh chóng báo động các cán bộ chiến sĩ trực chiến triển khai lực lượng hỗ trợ người dân truy bắt.

Bị truy đuổi, kẻ trộm rồ ga bỏ chạy nhưng sau đó không lâu đã bị các chiến sĩ công an áp sát khống chế.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Trần Ngọc Hoàng Thiện (SN 1997; trú tại Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Y từ Đà Nẵng vào Quảng Nam thăm bạn, khi thấy xe máy không có ai trông giữ đã nảy sinh ý định và thực hiện hành vi trộm cắp.

Hiện Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Quảng Nam đã bàn giao đối tượng và tang vật là chiếc xe máy hiệu Sirius cho Công an TP Tam Kỳ tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Khởi tố 2 cán bộ, nhân viên địa chính lập khống hồ sơ giao đất

Ngày 17-3, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Công an huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Văn Phú (SN 1958) và Lê Ánh Vôn (SN 1984; cùng ngụ xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành) để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị can Ngô Văn Phú (trên) và Lê Ánh Vôn Ảnh: Công an Quảng Nam

Theo điều tra, năm 2017, ông Ngô Văn Phú lúc đó là Trưởng Ban địa chính xây dựng thuộc UBND xã Tam Mỹ Đông và Lê Ánh Vôn là nhân viên hợp đồng của Ban địa chính xây dựng xã này đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để lập khống hồ sơ giao đất cho người không có tên thật tại địa phương. Từ đó, 2 bị can trên đã tham mưu cho các cơ quan liên quan cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định.

