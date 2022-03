Đột nhập nhà máy mía đường trộm 7 tạ thép

Hết tiền tiêu, 2 đối tượng rủ nhau vào nhà máy mía đường trộm 1 lúc 7 tạ sắt thép phụ tùng rồi mang đi cất giấu bán từng phần để lấy tiền tiêu.

Ngày 17/3, Công an huyện Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phá chuyên án, bắt 2 đối tượng gây ra vụ trộm tài sản của Công ty Mía đường Nasu Nghệ An.

Hai đối tượng Trương Thế Dương và Võ Mạnh Dũng.

Trước đó, sáng 9/3/2022, Công an huyện Quỳ Hợp nhận được tin báo của Công ty Mía đường Nasu Nghệ An về vụ việc: Công ty phát hiện bị kẻ gian đột nhập vào trụ sở đóng tại xóm Thành Xuân, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp lấy trộm số lượng lớn sắt thép phụ tùng, tổng trị giá gần 100 triệu đồng.

Nhận thấy đây là vụ trộm trong doanh nghiệp, tài sản bị mất có giá trị lớn, đối tượng gây án có thủ đoạn khá manh động và liều lĩnh; để doanh nghiệp yên tâm sản xuất, lãnh đạo Công an huyện Quỳ Hợp đã chỉ đạo lập chuyên án tập trung đấu tranh, điều tra làm rõ.

Đến ngày 14/3/2022, Ban chuyên án bắt khẩn cấp 2 đối tượng về hành vi “Trộm cắp tài sản” gồm: Trương Thế Dương, sinh năm 1984, trú tại xóm Găng, xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn và Võ Mạnh Dũng, sinh năm 1993, trú tại xóm Thành Xuân, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp. Tang vật thu giữ 700kg sắt thép phụ tùng trị giá khoảng 50 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an các đối tượng khai nhận do thiếu tiền chi tiêu cá nhân nên trộm cắp tài sản bán để lấy tiền.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Hợp đã ra quyết định tạm giữ 2 đối tượng để tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.

