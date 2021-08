Trộm xe bất thành, về nhà ngủ vẫn bị công an bắt

Thứ Tư, ngày 25/08/2021 22:00 PM (GMT+7)

Lợi dụng chủ nhà không khoá cửa, Nguyên vào nhà lấy trộm xe máy nhưng sau đó bỏ lại ngoài đường rồi về nhà ngủ vẫn bị công an bắt giữ.

Ngày 24-8, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Nguyên (31 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Ngọc Nguyên bị công an bắt giữ. Ảnh: CA

Theo công an, vào rạng sáng 23-8, Nguyên đi bộ từ nhà vào hẻm 35 đường số 6, phường Hiệp Bình Phước để tìm tài sản sơ hở trộm cắp.

Khi đến trước nhà số 35, Nguyên thấy cửa nhà không khoá và trong sân có một xe máy nên đã vào lấy trộm. Tuy nhiên, khi Nguyên đẩy xe ra đến đầu hẻm thì thấy có người đi tập thể dục.

Lúc này, Nguyên sợ bị phát hiện nên bỏ xe lại rồi trở về nhà ngủ. Đến khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, chủ nhà phát hiện xe máy đã mất nên đi tìm và phát hiện chiếc xe này ở đầu hẻm 35.

Kiểm tra camera an ninh, chủ nhà phát hiện có người vào nhà lấy nên đã đến công an trình báo. Công an sau đó đã vào cuộc truy xét và bắt giữ được Nguyên.

Tại cơ quan Công an, Nguyên khai nhận, thấy chủ nhà sơ hở nên đã lấy trộm xe máy trên. Ngoài ra, Nguyên còn khai đã lấy trộm thành công một xe máy khác vào ngày 15-8, cũng tại một nhà dân trên đường số 6, phường Hiệp Bình Phước.

Sau đó, xe này được Nguyên đem bán lấy tiền tiêu xài. Qua test nhanh, công an còn phát hiện Nguyên dương tính với ma túy.

