Trộm nhiều cây mai cảnh trị giá hơn nửa tỉ đồng rồi cắt phá thế để tránh bại lộ

Thứ Hai, ngày 23/03/2020 20:00 PM (GMT+7)

Sau lấy trộm hàng chục cây mai vàng bonsai, đối tượng Trương Ngọc Trinh mang về nhà cắt phá thế để chủ cây khó nhận dạng.

Ngày 23-3, Công an thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) xác nhận, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Trương Ngọc Trinh (ngụ xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an thị xã An Nhơn đang điều tra vụ trộm cắp cây cảnh. Ảnh: Danh Nhân

Thông tin ban đầu, từ sau Tết Canh Tý đến nay, Trương Ngọc Trinh đã đột nhập vào nhiều vườn mai cảnh tại thị xã An Nhơn và huyện Tuy Phước để lấy trộm. Qua đó, Trinh đã lấy trộm hàng chục cây mai vàng bonsai ước tính trị giá hơn 500 triệu đồng. Sau khi lấy trộm cây, Trinh mang về nhà cắt phá thế cây để người bị mất khó nhận dạng.

Bước đầu, Công an thị xã An Nhơn đã thu giữ được 68 cây mai cảnh do Trinh lấy trộm, trong đó có 2 cây trị giá trên 70 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang Công an thị xã An Nhơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

