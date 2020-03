Đi massage, người đàn ông quốc tịch Anh tranh thủ... trộm iPhone 11

Thứ Sáu, ngày 13/03/2020 16:05 PM (GMT+7)

Ngày 13/3, Công an quận 1, TP.HCM đã bàn giao Adam Nowicki Michael (SN 1984, quốc tịch Anh) cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra, xử lý hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, chiều 8/3, Adam đến tiệm Spa Tây Cơ ở đường Bùi Viện, quận 1, TP.HCM để massage. Lúc này, chị Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1991, ngụ quận 2) thấy có khách nên để chiếc điện thoại di động iPhone 11 Pro trên ghế rồi quay lại gọi nhân viên vào phục vụ.

Người đàn ông ngoại quốc liền lấy trộm điện thoại rồi vội vàng tẩu thoát. Phát hiện chiếc điện thoại bị mất, chị Yến đuổi theo người đàn ông đến siêu thị trên đường Đỗ Quang Đẩu, quận 1. Thấy vậy, người này vội thả chiếc điện thoại xuống. Chị Yến hô hoán và cùng người dân bắt giữ tên trộm giao cho công an.

Tại cơ quan công an, Adam thừa nhận hành vi phạm tội. Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định chính Adam là người thực hiện vụ trộm.

