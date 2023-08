Trộm 200 triệu đồng trong cốp xe máy của người vay ngân hàng

Theo Thượng tá Trần Khắc Quang, Trưởng Công an thị xã Đông Hòa, trước đó khoảng 15h chiều 24/8, chị Nguyễn Thị Hồng Điểm (SN 1989, trú ở khu phố Phú Thọ 2, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa) đi xe máy BKS 78G1-267.20 chở con gái là Nguyễn Hoàng Lan Anh đến Chi nhánh Ngân hàng Vietcombank thị xã Đông Hòa ký kết hợp đồng tín dụng và được giải ngân vay vốn 265 triệu đồng. Chị Điểm lấy cọc tiền 200 triệu đồng loại có mệnh giá 200.000 đồng xếp trong túi nilon có logo Vietcombank đặt vào cốp xe máy, 65 triệu đồng còn lại cất trong túi áo khoác đang mặc trên người rồi điều khiển xe máy về nhà.

Khi đến cửa hàng Trí Thức ở đường Hòa Hiệp, khu phố Phú Hiệp 2, phường Hòa Hiệp Trung lúc 16h07, chị Điểm dừng xe để cùng con gái vào mua sách vở chuẩn bị cho năm học mới. Chỉ sau 15 phút, chị Điểm cùng con gái rời khỏi cửa hàng thì phát hiện chiếc xe máy bị đẩy lệch sang vị trí khác. Nghi ngờ có chuyện bất thường nên chị Điểm mở cốp xe kiểm tra thì phát hiện túi tiền đã… biến mất.

Cọc tiền thu giữ được khi dẫn giải La Văn Tùng về nơi ở để khám xét.

Ngay sau khi nhận được nguồn tin về vụ trộm cắp nêu trên lúc 17h chiều cùng ngày, một tổ công tác của Công an thị xã Đông Hòa khẩn trương đến cửa hàng Trí Thức tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin, trích xuất camera an ninh để triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét hành tung thủ phạm.

Do tính chất và thủ đoạn của vụ trộm, Đại tá Võ Duy Tuấn – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên chỉ đạo một mũi trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc phối hợp truy nóng và đã phát hiện nghi can là người ở địa phương khác.

La Văn Tùng khi bị khởi tố và thực thi lệnh bắt tạm giam trong sáng 25/8.

Đến 20h đêm, tổ công tác phối hợp giữa Công an thị xã Đông Hòa và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên đã truy bắt thủ phạm gây ra vụ trộm là La Văn Tùng, khi đối tượng này đang đi xe máy trên cầu Hùng Vương, phường 6, TP Tuy Hòa. Kiểm tra túi quần áo và khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, tổ công tác đã thu giữ 189 triệu đồng là tang vật vụ trộm.

La Văn Tùng khai nhận, mặc dù đã có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, nhưng do không muốn hoàn lương hướng thiện nên đối tượng này luôn mưu tính kiếm tiền bằng những chiêu trò trộm cắp. Một trong những thủ đoạn Tùng thực hiện là rình rập tại các xhi nhánh ngân hàng, rồi truy bám theo những người vay tiền đi bằng xe máy để tranh thủ cơ hội ra tay cướp giật túi xách hoặc móc cốp xe để trộm cắp.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]