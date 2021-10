Trói tay nữ chủ tiệm hớt tóc để cướp tài sản

Trói tay nữ chủ tiệm hớt tóc để cướp tài sản

Thứ Sáu, ngày 29/10/2021 09:50 AM (GMT+7)

Giả vờ vào tiệm hớt tóc để gội đầu, gã thanh niên bất ngờ túm tóc nữ chủ tiệm giật mạnh vào vách tường, lớn tiếng đe dọa tính mạng rồi đẩy nạn nhân vào nhà vệ sinh để trói tay trước khi cướp tài sản và tẩu thoát.

Trao đổi với PV Báo CAND tối 28/10, Đại tá Nguyễn Bá Đoàn, Trưởng Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, Công an TP Cam Ranh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự để lập thủ tục khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lê Thanh Bình, biệt danh Bình "bớt" (SN 1985, trú ở 09/3 Chu Mạnh Trinh, phường 1, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Lê Thành Bình sau khi bị bắt giữ.

Theo Trung tá Phạm Hoàng Đắc Huy, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Cam Ranh, vào đêm 25/10, trực ban hình sự Công an TP Cam Ranh nhận được tin báo của chị Cao Thị Kim Liên (SN 1983, trú ở tổ dân phố Lộc An, phường Cam Lộc, TP Cam Ranh), về vụ cướp tài sản xảy ra tại tiệm hớt tóc Mỹ Linh ở 191 Phạm Văn Đồng, phường Thuận Thành, phường Cam Thuận, TP Cam Ranh, do chị làm chủ.

Theo tường trình của chị Liên, khoảng 19h30’ tối 25/10, một thanh niên vào tiệm để gội đầu, nhưng bất ngờ túm tóc chị đẩy về phía vách tường. Khi chị cất tiếng dò hỏi “Em có làm gì sai đâu mà anh túm tóc em?”, gã thanh niên gằn giọng đe dọa: “Tao đã vào đây thì mầy không còn đường thoát”.

Cơ quan công an đưa Lê Thanh Bình đến tiệm hớt tóc Mỹ Linh để làm rõ vụ cướp tài sản.

Hoảng sợ nên chị Liên nhỏ nhẹ van xin, nhưng gã thanh niên vẫn túm tóc giật mạnh đầu chị vào vách tường, rồi đẩy chị vào nhà vệ sinh, dùng ống nhựa mềm dẫn nước để trói tay chị lại, rồi sử dụng chiếc áo cột nắm đấm cánh cửa nhà vệ sinh với móc sắt trên tường để nhốt chị bên trong. Tiếp đó, gã thanh niên cướp túi xách của chị và tẩu thoát ra hướng quốc lộ 1A. Bên trong túi xách có 1 điện thoại Apple Iphone 6s plus, 1 điện thoại Nokia 105 và 500.000 đồng.

Ngay trong đêm, Thượng tá Đào Xuân Trường, Phó trưởng Công an TP Cam Ranh trực tiếp chỉ huy hai mũi trinh sát hình sự triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy nóng tên cướp. Lần theo dấu vết, đến tối 27/10, các trinh sát Đội CSHS Công an TP Cam Ranh đã xác định đối tượng gây ra vụ cướp là Lê Thanh Bình, nên tiến hành truy bắt khi Bình đang đi lang thang trên đường phố nội thành Cam Ranh.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Lê Thanh Bình khai nhận, trong lúc đang ngồi uống cà phê tại quán Melody ở phường Cam Thuận, TP Cam Ranh đêm 25/10, Bình nảy sinh ý định trộm, cướp tài sản để kiếm tiền tiêu xài, nên rời quán đi qua nhiều đường phố để “săn hàng”. Khi phát hiện bên trong tiệm hớt tóc Mỹ Linh chỉ có một mình chị Liên, Bình giả vờ vào gội đầu rồi bất ngờ túm tóc chị Liên đe dọa tính mạng để cướp tài sản.

Được biết, Lê Thanh Bình là đối tượng đã có 2 tiền án về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Trộm cắp tài sản” nhưng không hoàn lương hướng thiện mà vẫn "ngựa quen đường cũ" tiếp tục phạm pháp.

