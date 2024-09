Trinh sát bơi xuồng ra biển bắt bị can truy nã đặc biệt trong bão số 4

Ngày 23-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, cho biết đang thực hiện các thủ tục phục hồi điều tra đối với bị can Nguyễn Quốc Hùng - bị can vừa bị bắt theo lệnh truy nã đặc biệt vào ngày 19-9 tại vùng biển Mũi Né.

Tàu đánh bắt ốc trên biển cách đất liền 12 hải lý, nơi Nguyễn Quốc Hùng làm việc.

Lẩn trốn như một “bóng ma”

Để truy bắt được Nguyễn Quốc Hùng, Công an TP Phan Thiết đã lập chuyên án với quyết tâm huy động lực lượng truy xét Hùng trên diện rộng.

Tuy nhiên suốt gần 2 năm lẩn trốn, Hùng như một “bóng ma”, hoàn toàn không có bất cứ thông tin gì.

Ngày 16-10-2022, do có mâu thuẫn nên Nguyễn Quốc Hùng (43 tuổi) ngụ phường Lạc Đạo, TP Phan Thiết đã dùng dao đâm ông Trần Văn Sáu cùng là thuyền viên làm việc trên tàu BTh-97436TS khiến ông Sáu bị thương nặng và tử vong sau hai ngày cấp cứu.

Thời điểm trên, Hùng có ghé đến Bệnh viện đưa cho gia đình nạn nhân 40 triệu đồng rồi bỏ trốn và gần như hoàn toàn mất dấu.

Công an TP Phan Thiết lúc đó chỉ có thông tin trước thời điểm xảy ra vụ án, Hùng đã bỏ vợ và đang sống như vợ chồng với một người phụ nữ tên NTT. Tuy nhiên, sau đó người phụ nữ này cũng đột ngột biến mất khỏi địa phương.

Lực lượng truy bắt triển khai đi thuyền thúng ra tàu cá chuẩn bị truy bắt.

Dự đoán trong thời gian lẩn trốn, Nguyễn Quốc Hùng sẽ thay đổi tên họ, xin vào làm thuyền viên cho các tàu đánh cá nên chuyên án đã cử nhiều đợt trinh sát đến các vùng biển Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Ninh Thuận, Khánh Hòa… truy xét nhưng Hùng như một “bóng ma” không có bất cứ thông tin gì dù là nhỏ nhất.

Ngay cả thông tin về người vợ hờ NTT của Hùng cũng không thu thập được gì…

3 giờ căng thẳng trên biển

Đến đầu tháng 9-2024, Ban chuyên án có được thông tin quan trọng, người vợ hờ của Nguyễn Quốc Hùng không phải có tên là NNT mà có tên, họ khác sau một thời gian rời khỏi địa phương hiện sống ở phường Lạc Đạo, TP Phan Thiết.

Nguyễn Quốc Hùng xuất hiện trên tàu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định hiện Nguyễn Quốc Hùng đã đổi tên là Dũng, đang làm thuyền viên cho một tàu đánh bắt ốc ở thị xã La Gi, Bình Thuận.

Thuyền viên tên Dũng này sau mỗi chuyến biển gần như rất ít vào đất liền mà tự nguyện ở lại trông giữ tài sản cho chủ tàu khi neo đậu trên biển. Dũng sống khép kín, không tiêu xài và hầu hết tiền lương đều thông qua một người quen gởi cho một người phụ nữ có tên HTNT ở TP Phan Thiết.

Đêm 18-9 rạng sáng 19-9, xác định Dũng đang có mặt trên tàu đánh bắt ốc tại vùng biển Mũi Né cách đất liền khoảng 12 hải lý, Ban chuyên án quyết định xây dựng kế hoạch truy bắt.

Tuy nhiên thời điểm trên, vùng biển Bình Thuận chịu ảnh hưởng của cơn bão số 4 có gió tây nam cấp 5, cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao trung bình từ 2 – 3,5 m, biển động. Ngoài ra còn có mưa giông và gió giật rất mạnh.

Mặc dù thời tiết phức tạp nhưng Công an TP Phan Thiết vẫn xem đây là cơ hội kết thúc chuyên án sau gần 2 năm xác lập, một tổ công tác gồm 6 trinh sát được cử đi thực hiện.

Tổ trinh sát đã phối hợp với Công an phường Mũi Né; Đồn Biên phòng Mũi Né xây dựng nhanh kế hoạch và mượn một chiếc ghe của ngư dân địa phương ra khơi tiếp cận tọa độ con tàu có đối tượng truy nã đặc biệt.

Thế nhưng do ghe loại nhỏ trong khi biển động mạnh, sóng biển rất cao, vô cùng nguy hiểm nên Tổ công tác quyết định quay trở lại vận động ngư dân địa phương mượn tàu có công suất lớn hơn.

Kẻ bị truy nã đặc biệt bị bắt giữ và khi chưa vào đất liền đã khai nhận tất cả.

Khi tàu cá cách tàu đánh bắt ốc khoảng vài mét, Nguyễn Quốc Hùng từ trong cabin tàu bất ngờ bước ra. Mặc dù xác định đối tượng bị truy nã đặc biệt nhưng các trinh sát quyết định không bắt nóng vì Hùng bơi lặn rất giỏi, nếu Hùng liều lĩnh nhảy xuống biển trốn thoát sẽ nguy hiểm đến tính mạng của đối tượng đang truy bắt.

Lúc này trên tàu có 4 thuyền viên nhưng Dũng (tức Nguyễn Quốc Hùng) và người tài công không có tên trong danh sách xuất bến nên sĩ quan Đồn Biên phòng Mũi Né yêu cầu thuyền trưởng quay về đất liền để kiểm tra công tác phòng chống bão số 4.

Nguyễn Quốc Hùng tại cơ quan công an.

Khi 2 con tàu về gần đến bãi sau Mũi Né, các trinh sát đã tiếp cận khóa tay Hùng trong lúc kẻ bị truy nã đặc biệt này liên tục hô lớn mình bị bắt nhầm vì tên là Dũng…

Tuy nhiên chỉ vài phút sau khi các trinh sát áp giải người đàn ông này lên thuyền thúng vào đất liền, Hùng mới thừa nhận mình là người bị truy nã đặc biệt và bất ngờ khi bị tìm ra tung tích sau gần 2 năm lẩn trốn.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]