Triệt phá nhiều ổ mại dâm trên “phố đèn đỏ” ở TP Quy Nhơn

Sáng 21-10, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Quy Nhơn xác nhận đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Tuấn (SN 1967, ngụ TP Quy Nhơn) về tội "Chứa mại dâm" và Nguyễn Thị Kim Thủy (SN 1973; ngụ huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) về tội "Môi giới mại dâm".

Công an TP Quy Nhơn làm việc với các đối tượng liên quan vụ mua bán dâm bị bắt ngày 26-9. Ảnh: Lê Giang

Trước đó, đêm 26-9, Công an TP Quy Nhơn kiểm tra nhà nghỉ Gia Phú trên đường Hùng Vương (TP Quy Nhơn) do ông Võ Tuấn làm chủ thì bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Theo điều tra ban đầu, trước đó khách mua dâm vào quán cà phê Việt Hoa gần bên nhà nghỉ Gia Phú, do Thủy làm chủ quán để thỏa thuận giá, chọn gái mại dâm. Tại quán cà phê Việt Hoa luôn có gái mại dâm ăn ở và bán dâm khi khách có nhu cầu.

Nhà nghỉ Gia Phú không chỉ là nơi mua bán dâm do Thủy giới thiệu mà còn là nơi mua bán dâm của các chủ quán cà phê trên "phố đèn đỏ" Hùng Vương khác ở gần đó giới thiệu như quán Lưu Luyến, Hoa Nở, Anh Quân...

Cũng trên "phố đèn đỏ" Hùng Vương, trước đó không lâu, Đội CSHS Công an TP Quy Nhơn đã triệt xóa đường dây mua bán dâm này do Đặng Đường Thảo (SN 1967) và Nguyễn Thị Sao Mai (SN1980); cùng ngụ phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, cầm đầu. Để điều hành hoạt động mua bán dâm, Thảo và Mai mở quán cà phê, tuyển gái bán dâm từ nhiều nơi đến bố trí ăn, ở tại quán.

Khi khách vào quán có nhu cầu, các đối tượng trên sẽ điều gái đi bán dâm tại các khách sạn và chi trả phần trăm. Đường dây này hoạt động kín kẽ trong thời gian dài, có người canh gác và có rất nhiều thủ đoạn để đối phó với cơ quan chức năng, gây bức xúc trong nhân dân. Sau khi triệt phá động mại dâm này, Cơ quan CSĐT Công an TP Quy Nhơn đã ra quyết định khởi tố 8 đối tượng là chủ 3 quán cà phê cùng chủ 1 khách sạn về các tội "Môi giới mại dâm" và "Chứa chấp mại dâm".

Cơ quan công an làm việc với gái bán dâm tại một quán cà phê trên "phố đèn đỏ" ở Quy Nhơn. Ảnh: Lê Giang

Theo ghi nhận của phóng viên, đường Hùng Vương, đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Nguyễn Diêu thuộc địa phận phường Nhơn Bình và phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, từ lâu đã được giới mày râu gọi là "phố đèn đỏ" vì có nhiều quán cà phê, giải khát đặt cây cảnh với dây đèn nhấp nháy nhưng chủ yếu hoạt động môi giới, mua bán dâm.

Nạn mua bán dâm ở đây hoạt động có sự liên kết của chủ quán cà phê và chủ nhà nghỉ. Khi khách mua dâm có nhu cầu, trước tiên sẽ vào các cà phê đèn mờ, chủ quán sẽ để khách chọn gái và thoả thuận giá cả. Khi đã thống nhất giá thì chủ quán sẽ để gái bán dâm dắt khách qua ở các nhà nghỉ gần đó. Mua bán dâm ở đây giá dao động từ 250.000 đến 300.000 đồng/lượt nên khách mua dâm chủ yếu là người lao động, lái xe... còn gái bán dâm đã lớn tuổi.

Theo Đại tá Phan Sáu, Trưởng Công an TP Quy Nhơn, ngoài việc đấu tranh, triệt xóa các tụ điểm hoạt động mại dâm trên đường Hùng Vương, Công an TP Quy Nhơn cũng đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp Công an phường Nhơn Bình và Công an phường Nhơn Phú đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực phòng, chống mại dâm cho người dân, nhất là chủ các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn. Bên cạnh đó, Công an các phường phối hợp Hội phụ nữ cơ sở hỗ trợ việc làm, giúp gái mại dâm chuyển đồi nghề.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]