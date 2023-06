Triệt phá đường dây mua, bán súng 'khủng' ở Bình Định

Ngày 24-6, Đại tá Huỳnh Nguyên Bảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Bộ Công an vừa triệt phá một nhóm người mua, bán và tàng trữ súng trên địa bàn tỉnh.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chúc mừng Ban chuyên án triệt phá thành công đường dây mua, bán súng. Ảnh TX

“Hiện cơ quan điều tra đang giữ năm người và đang đấu tranh làm rõ những người liên quan trong vụ mua, bán và tàng trữ súng. Đây là vụ án mà Công an tỉnh Bình Định thu giữ số lượng súng, đạn nhiều nhất từ trước đến nay tại địa bàn tỉnh” Đại tá Nguyên cho biết.

Theo Công an tỉnh Bình Định, gần đây trên địa bàn tỉnh Bình Định liên tiếp xảy ra các vụ án băng nhóm đánh nhau, trong đó có sáu vụ án liên quan đến việc sử dụng súng để giải quyết mâu thuẫn. Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Định đã tiến hành xác lập chuyên án 323S để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Sau thời gian xác lập chuyên án, ngày 21-6, lực lượng Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Cục CSHS (Bộ Công an) tiến hành triệu tập bốn người gồm Nguyễn Công Minh (27 tuổi), Nguyễn Đức Kha (22 tuổi), Nguyễn Thanh Tùng (32 tuổi), Ngô Sỹ Việt Nam (19 tuổi, cùng trú huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định).

Qua làm việc, khám xét nơi ở của những người này, lực lượng công an thu giữ chín khẩu súng (trong đó bảy khẩu súng quân dụng, một súng pháo và một súng đạn cao su) cùng 39 viên đạn.

Qua quá trình làm việc, những người này khai nhận đã móc nối mua bán súng với một số người tại tỉnh Đắk Lắk và đã mua, đổi 12 khẩu súng các loại. Một người khai có mua bán của Nông Quốc Việt (Đắk Lắk). Hiện cơ quan CSĐT đang tiến hành truy tìm, thu giữ những khẩu súng và số đạn còn lại.

Mở rộng điều tra vụ án, Công an tỉnh Bình Định phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Bộ Công an nhanh chóng thực hiện lệnh bắt, khám xét đối với Việt.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đã đến thăm và chúc mừng Ban chuyên án 323S sau khi vụ án mua bán, tàng trữ, sử dụng súng liên tỉnh được triệt phá.

Ông Tuấn đánh giá cao chiến công đặc biệt xuất sắc của Ban chuyên án và Phòng CSHS, Công an tỉnh Bình Định trong việc đấu tranh, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của nhóm người mua bán, tàng trữ, sử dụng súng trái phép.

