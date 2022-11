Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 100 tỉ đồng ở Nghệ An

Ngày 22-11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Quỳnh Lưu chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, phòng nghiệp vụ Công an Nghệ An và Công an huyện Nghi Lộc phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây đánh bạc hơn 100 tỉ đồng.

Những người trong đường dây đánh bạc bị công an bắt giữ. Ảnh: CA

Có 11 nghi can sinh sống ở huyện Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đã bị bắt giữ. Cầm đầu đường dây là Nguyễn Đình Thành (35 tuổi) và Nguyễn Đình Đức (30 tuổi, cùng trú tại thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu). Đường dây đánh bạc này được thực hiện dưới hình thức mua bán số lô, số đề qua mạng internet bằng các ứng dụng như Zalo, Telegram, Mocha và các phần mềm tính điểm lô, đề. Ban chuyên án của Công an huyện Quỳnh Lưu đã thu giữ tang vật 2 cáp đề, 23 điện thoại di động, một máy tính xách tay, 250 triệu đồng và 5 thẻ ATM.

Ông "trùm" Nguyễn Đình Đức tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Ngoài ra công an khám xét nhà của Hoàng Thị Đào (52 tuổi, trú xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) thu giữ thêm 6 bánh pháo hoa lậu mà Đào chuẩn bị đón tết Quý Mão 2023 sắp tới.

Bước đầu Công an huyện Quỳnh Lưu chứng minh được số tiền đường dây của Thành và Đức đánh bạc trong ngày 19-11 là gần 1,8 tỉ đồng. Tổng số tiền đánh bạc từ đầu tháng 8-2022 đến thời điểm bị bắt giữ là hơn 100 tỉ đồng.

