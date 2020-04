Trích xuất camera truy tìm thanh niên cướp dây chuyền trong tiệm vàng

Chủ Nhật, ngày 12/04/2020 09:00 AM (GMT+7)

Vào tiệm vàng vờ hỏi mua để nhân viên lấy hai sợi dây chuyền vàng ra để xem thì nam thanh niên bất ngờ giật dây chuyền rồi bỏ chạy.

Thanh niên vờ hỏi mua rồi cướp dây chuyền bị camera ghi hình.

Ngày 11/4, Công an huyện Củ Chi, TPHCM đã trích xuất camera an ninh, điều tra truy xét vụ cướp tài sản xảy ra tại một tiệm vàng nằm trên Tỉnh lộ 8, xã Trung An, huyện Củ Chi.

Theo đó, khoảng 14h cùng ngày, một nam thanh niên chạy xe máy không có biển số dừng trước một tiệm vàng trên Tỉnh lộ 8 rồi tiến vào trong yêu cầu người bán hàng đưa cho hai sợi dây chuyền khoảng 1,2 lượng vàng để xem.

Sau một hồi trao đổi, thanh niên này bất ngờ cầm hai sợi dây chuyền rồi bỏ chạy ra ngoài lấy xe tẩu thoát. Sự việc quá bất ngờ khiến người phụ nữ đứng bán hàng bên trong không kịp phản ứng.

Nhận tin báo, Công an huyện Củ Chi có mặt lấy lời khai, trích xuất hình ảnh camera điều tra vụ việc. Theo hình ảnh từ camera, thanh niên này cao khoảng 1,65m, đội nón lưỡi trai và đeo khẩu trang.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/phap-luat/trich-xuat-camera-truy-tim-thanh-nien-cuop-day-chuyen-trong-t...Nguồn: https://www.tienphong.vn/phap-luat/trich-xuat-camera-truy-tim-thanh-nien-cuop-day-chuyen-trong-tiem-vang-1640170.tpo