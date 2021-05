Tranh giành ép biển số ô tô, người đàn ông bị đâm nhiều nhát vào đầu, ngực

Tranh giành ép biển số ô tô, nam thanh niên đã bị đánh, bị kéo đâm nhiều nhát vào đầu, ngực dẫn tới chấn thương sọ não, vỡ hở xương thái dương.

Mỗi khi có ô tô vào trụ sở số 5 Ngọc Hồi, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, lại xuất hiện một nhóm thanh niên đứng ra hỏi: "Vào làm gì?" để "thu phế"

Ngày 26/5, chia sẻ với PV sau 10 ngày nằm điều trị tại bệnh viện, anh Tạ Văn Quân (SN 1988, ở Hà Nội), nhân viên của Công ty TNHH MTV Tháng 8 (địa chỉ số 5 Ngọc Hồi, thuộc địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng.

Anh Quân kể lại, vào khoảng 8h30 ngày 12/5, được sự phân công của Công ty TNHH MTV Tháng 8, anh có ra cổng nhận ép biển số ô tô cho khách.

"Khi tôi ra lấy biển số ô tô của khách, có 1 nhóm thanh niên gồm 4 người chặn tôi lại, có những lời lẽ đe doạ, rồi chửi không cho tôi lấy biển số ô tô của khách hàng. Một trong những thanh niên này dùng vai huých vào người tôi", anh Quân nói.

Theo anh Quân, khi anh lẳng lặng tiếp tục làm công việc của mình, thì 3 trong 4 thanh niên này đã chặn anh lại và bất ngờ 1 người cầm kéo lao tới, dùng kéo đâm thẳng vào đầu anh 2 nhát, rồi lao vào đâm tiếp 1 nhát vào ngực anh dù anh cố chạy và tránh.

"Do mất nhiều máu, tôi bỏ chạy vào trong xưởng Công ty TNHH MTV Tháng 8 nhưng người này vẫn tiếp tục cầm kéo truy đuổi tôi. Do máu chảy nhiều lại được sự can ngăn của mọi người, nên tôi đã thoát được và người thanh niên cầm kéo đâm tôi cũng lên xe máy bỏ đi", anh Quân hoảng hốt kể lại.

Anh Quân bị nhóm thanh niên chặn lại tấn công, và 1 đối tượng trong nhóm đã dùng kéo đâm anh bị thương

Sau đó, anh Quân được Công ty đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thanh Trì để sơ cứu, nghỉ ngơi uống thuốc nhưng không đỡ nên gia đình lại đưa anh đến Bệnh viện Đa Khoa Đức Giang điều trị. Kết luận của bệnh án tại Bệnh viện Đa Khoa Đức Giang, anh Quân bị chấn thương sọ não, vỡ hở xương thái dương trái và phải nằm điều trị.

"Sau này tôi mới biết người cầm kéo đâm tôi tên Thắng, còn nhóm thanh niên này chuyên ép biển số và cà số khung, số máy ô tô tại đây", anh Quân cho biết.

Theo anh Quân, đến nay đã hơn 10 ngày sau khi xảy ra sự việc, nhóm thanh niên, cũng như người tên Thắng cầm kéo đâm anh không hề hỏi thăm sức khoẻ của anh.

Được biết, địa chỉ số 5 Ngọc Hồi là trụ sở của Phòng Cảnh sát bảo vệ (Công an TP Hà Nội). Công ty TNHH MTV Tháng 8 thuộc Công an TP Hà Nội là doanh nghiệp Nhà nước trực tiếp phục vụ an ninh, quốc phòng, có Trung tâm sửa chữa, bảo dưỡng ô tô xe máy tại số 5 Ngọc Hồi, Hoàng Mai. Công ty có 1 số cán bộ trong diện biên chế còn lại là hợp đồng lao động dài hạn, học việc.

Tuy nhiên, hiện nhóm thanh niên này vẫn hoạt động ở đây và mỗi khi có ô tô vào khu vực này làm việc, nhóm thanh niên này ra chặn xe hỏi "vào làm gì?" để "thu phế".

Liên quan đến vụ việc trên, chiều ngày 26/5, trao đổi với PV Báo Giao thông, chỉ huy Công an phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Hoàng Liệt có mặt thụ lý giải quyết, bước đầu xác định, làm rõ đối tượng liên quan đến vụ việc.

Khi PV cung cấp thông tin, hiện nhóm thanh niên vẫn hoạt động tại số 5 Ngọc Hồi, vị chỉ huy Công an phường Hoàng Liệt cho hay, địa bàn đang có trường hợp Covid-19, Công an phường đang phải tăng cường bố trí lực lượng gác trực đảm bảo an toàn cho nhân dân.

"Công an phường đã chuyển toàn toàn bộ hồ sơ lên Công an quận Hoàng Mai thụ lý giải quyết theo thẩm quyền", vị chỉ huy này cho biết.

