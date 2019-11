Trăm triệu trong tài khoản "bốc hơi"... sau cú điện thoại

Thứ Ba, ngày 05/11/2019 14:55 PM (GMT+7)

Các đối tượng đã giả danh thành nhân viên ngân hàng, gọi điện thoại thông báo trúng thưởng cho các nạn nhân.

4 đối tượng tại trụ sở công an.

Ngày 5/11, Công an TP.Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội vừa phối hợp với các đơn vị chức năng, triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng lừa đảo công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản của người dân.

Trước đó, khoảng tháng 7/2019, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhận được tin trình báo của người dân về việc bị mất tiền trong tài khoản ngân hàng.

Các nạn nhân đều phản ánh việc, bị một số đối tượng “đóng vai” nhân viên ngân hàng gọi điện thoại thông báo rằng, họ đã may mắn trúng thưởng các chương trình khuyến mãi, tri ân khách hàng của ngân hàng, hoặc đang có khoản tiền mới chuyển nhưng do lỗi nên đang bị treo hệ thống.

Để được hỗ trợ xác minh thông tin và xử lý, khách hàng cần phải truy cập vào website của ngân hàng để cung cấp số CMND, thông tin tài khoản…

Thực chất, website mà các đối tượng hướng dẫn chủ tài khoản truy cập đều là giả mạo nhằm thu thập thông tin tài khoản cá nhân. Sau khi có thông tin tài khoản, mật khẩu truy cập, các đối tượng sẽ truy cập vào website ngân hàng (trang chính thống) để chiếm đoạt quyền quản trị; khi hệ thống ngân hàng gửi tin nhắn mã OTP về số điện thoại của các nạn nhân, trang website giả mạo hoặc các đối tượng sẽ yêu cầu nạn nhân cung cấp mã OTP trên.

Nếu nạn nhân thiếu cảnh giác gửi mã OTP, các đối tượng sẽ đổi mật khẩu để chiếm quyền quản trị tài khoản ngân hàng, chuyển đến các tài khoản ngân hàng (của cá nhân kinh doanh thẻ cào, tiền ảo, tiền game…) để rút tiền hoặc nạp tiền vào tài khoản ví điện tử như MoMo, VTCPay….

Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng zalo, facebook để rao bán tiền giả, bán xe nhập lậu và đề nghị người mua đặt cọc và chiếm đoạt tiền.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam điều tra, làm rõ các đối tượng phạm tội gồm Nguyễn Văn Ân, Đỗ Văn Điệp, Nguyễn Sỹ Lành, Đinh Văn Hà, Đinh Công Cường (đều trú tại thị trấn Nam Phước và xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận với thủ đoạn lừa đọc mã OTP, giả mạo nhân viên ngân hàng để rút tiền từ tài khoản ngân hàng: Đỗ Văn Điệp đã chiếm đoạt 140 triệu của chị N (Hoàng Mai, Hà Nội), chiếm đoạt 60 triệu của chị M (Đông Dư, Gia Lâm) bằng cách chuyển tiền tới tài khoản của Đinh Công Cường và thuê Cường rút tiền để hưởng lợi 20% số tiền lừa đảo.

Nguyễn Văn Ân chiếm đoạt 20 triệu của chị L (Trực Ninh, Nam Định và chiếm đoạt 20 triệu của chị M (Nam Trực, Nam Định), ngoài ra Ân còn chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại khác.

Với thủ đoạn lập tài khoản facebook, zalo rao bán tiền giả hoặc xe nhập lậu: Đinh Văn Hà thông qua facebook “Hùng Hải Hưng” đã gây ra 40 vụ, chiếm đoạt 40 triệu của những người thiếu hiểu biết, tham lợi khi họ đặt cọc mã thẻ điện thoại từ 500.000- 1.000.000/vụ và gây ra 4 vụ chiếm đoạt 70 triệu động khi rao bán xe mô tô nhập lậu.

Nguyễn Sỹ Lành thông qua tài khoản Zalo "Huỳnh Thanh Tâm" và tài khoản Facebook "Văn Tưởng" thực hiện trót lọt 3 lừa đảo chiếm đoạt được 41 triệu đồng.

Công an TP.Hà Nội cảnh báo, người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho người không quen biết, chỉ đăng nhập tài khoản ngân hàng vào các trang chính thức của ngân hàng. Nếu người dân nghi ngờ, cần liên hệ ngay với số điện thoại hotline của các ngân hàng để kiểm tra thông tin và báo công an nơi gần nhất.