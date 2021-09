Trả thù cho anh, em trai cùng nhóm bạn cầm hung khí truy sát đối thủ

Để trả thù cho anh trai từng bị Nguyễn Hải N. vụt một cái gậy nhựa vào đầu, Dương Văn Đức đã cùng nhóm bạn cầm hung khí, búa đinh truy sát, khiến anh N. bị chấn thương sọ não.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Dương Văn Đức (SN 1983, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai), Nguyễn Thế Long (SN 1978, ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai), Ngô Minh Hà (SN 1984, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) về hành vi "Giết người", đồng thởi tiếp tục truy bắt Nguyễn Quốc Hùng (SN 1987, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Theo tài liệu điều tra, trưa ngày 13-8, Nguyễn Hải N. đến nhà Dương Văn T. và Dương Văn Đức hút thuốc lào. Do nghi ngờ T. hay trêu vợ mình, nên N. tức giận cầm gậy nhựa vụt vào đầu của T. Lúc này T. tỉnh dậy cùng với Đức đuổi N. bỏ chạy. Từ đó, các đối tượng nảy sinh mâu thuẫn...

Chiều ngày 14-8, Đức, Hùng, Long, Hà và nhóm bạn rủ nhau đi xe máy sang thị trấn Trâu Qùy, huyện Gia Lâm ăn chơi.

Khoảng 18h cùng ngày, cả nhóm đi từ Gia Lâm về nội thành. Nhóm 4 đối tượng Đức, Hùng, Long, Hà điều khiển 2 xe máy qua ngõ 196 Lĩnh Nam. Lúc này, Đức nhìn thấy Nguyễn Hải N. đang ngồi trước vỉa hè cầm 1 gậy cao su. Đức nhớ N. mới đánh anh trai của mình, nên đã nói với Hùng, Long, Hà: “Anh ơi, hình như thằng kia hôm trước đánh anh trai em”. Hà hỏi lại Đức: “Có đúng không?”. Sau đó cả nhóm quay xe, Đức lấy chiếc búa đinh găm ở sườn xe, lao đến chỗ N. đang ngồi.

Thấy các đối tượng cầm búa lao đến chỗ mình, anh N. đã bỏ chạy. Trong lúc này, các đối tượng dùng hung khí đuổi đánh nhau, gây náo loạn khu phố. Thậm chí, nhóm của Đức còn lấy gạch, gậy sắt ở ven đường đánh N.

N. vừa cầm gậy cao su vừa lùi, Đức nhảy xuống xe máy cầm búa xông lên vụt trúng đầu N, khiến nạn nhân ngã xuống đường. Hùng tiếp tục lao xe máy Wave đâm vào người N.

Không dừng lại ở đó, nhóm đối tượng tiếp tục dùng gậy sắt đánh nhiều phát vào đầu và người N. Thấy N. bị thương, chảy máu đầu, cả nhóm bỏ đi, trên đường tháo chạy, chúng ném hung khí vào thùng rác ven đường. Hậu quả, nạn nhân anh Nguyễn Hải N. bị chấn thương sọ não, lún xương vùng đỉnh.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an quận Hoàng Mai đã khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội tiến hành điều tra, truy bắt các đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp, Cơ quan Công an đã bắt giữ nhóm đối tượng tham gia hành hung anh N.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Dương Văn Đức, Nguyễn Thế Long, Ngô Minh Hà về tội “Giết người” quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự. Đồng thời, tiếp tục củng cố khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quốc Hùng.

Theo hồ sơ lưu trữ của Cơ quan Công an, Dương Văn Đức có 3 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, còn Ngô Minh Hà cũng có 1 tiền án về ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàng Mai đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

