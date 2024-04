TPHCM: Nhiều bé gái nghi bị người đàn ông nước ngoài sàm sỡ tại siêu thị

Ngày 14/4, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh, khẩn trương làm rõ vụ nhiều bé gái nghi bị người nước ngoài sàm sỡ ở siêu thị E. trên đường Phan Văn Trị, Phường 5, quận Gò Vấp.

Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 13/4, bà C. đưa con gái học lớp 4 tới vui chơi ở siêu thị E. trên đường Phan Văn Trị, Phường 5, quận Gò Vấp. Tại đây, bà C. đã để con tham quan vui chơi tại tầng 1 còn bà C. ngồi nói chuyện với bạn ở tầng G.

Có ít nhất 3 bé gái bị đối tượng này sàm sỡ tại siêu thị E. tối ngày 13/4. Ảnh mang tính minh họa

Một lúc sau, con gái bà C. đi từ tầng 1 xuống tìm bà C. và nói cần mẹ dẫn đi vệ sinh. Bà C. thấy lạ vì bình thường con gái vẫn tự đi vệ sinh.

Thấy mẹ chưa hiểu ý, con gái bà C. đã mượn điện thoại của bà rồi viết nội dung bị một người đàn ông nước ngoài sàm sỡ ở cửa hàng tại tầng 1.

Ngay lập tức, bà C. vội nhờ sự giúp đỡ của mọi người và cùng con gái đi lên tầng 1 để nhận diện người đàn ông nói trên. Khi thấy mẹ con bà C., người đàn ông vội rời khỏi siêu thị. Sau đó, bà C. đưa con tới công an trình báo.

Theo trích xuất camera an ninh tại siêu thị, lực lượng chức năng phát hiện có ít nhất 3 trẻ bị đối tượng này tiếp cận.

Hiện Công an quận Gò Vấp đang điều tra, làm rõ vụ việc.

